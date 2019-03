Chi è Annalisa Minetti: età, carriera e vita privata della nota cantante

Annalisa Minetti è senza ombra di dubbio una delle donne di maggior successo in Italia. E’ nata nel 1976. Ha, infatti, iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Ha iniziato la sua carriera nel 1997 prendendo parte al concorso “Miss Italia” dopo aver vinto “Miss Lombardia”. Ha poi partecipato al Festival di Sanremo 1998 con la canzone “Senza te o con te” che rappresenta un vero e proprio trionfo, risultano vincente sia nella sezione dedicata ai giovani che per quanto riguarda i campioni.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito di Annalisa Minetti, una delle show girl e delle cantanti più apprezzate in senso assoluto nel mondo dello spettacolo in Italia, allora CLICCA QUI!

Nel 2005 ha di nuovo preso parte al festival di Sanremo, stavolta in coppia con Toto Cutugno, con cui poi ha fatto coppia nella serata dei duetti nell’edizione del 2008 del noto festival. Come detto, però, oltre ad essere una straordinaria cantante è anche una donna di sport. Dal 2001 si è dedicata all’atletico leggera ottenendo tanti riconoscimenti e premi. Le medaglie più importanti sono un oro ai Mondiali e un bronzo alle Olimpiadi.

Chi è Annalisa Minetti: vita privata e impegno sociale

Si è sempre data molto da fare nel sociale, come testimoniato dalla sua partecipazione al progetto ‘Amiche per l’Abruzzo’ dopo il terremoto. Tutto questo le ha permesso di ottenere la nomina a Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Si è sempre data da fare in iniziativa di solidarietà nei confronti delle popolazioni africane. Soffre retinite pigmentosa e degenerazione maculare, malattia che ha scoperto quando aveva 18 anni. Nel 2002 sposa Gennaro Esposito, da cui ha un figlio di nome Fabio e con cui la storia d’amore si conclude nel 2013. Successivamente, nel 2016, si è sposata con Michele Panzarino da cui, nel marzo del 2018, ha avuto una bambina, Elèna Francesca. Spesso criticata sui social, ha sempre risposto con il sorriso.