Chiara Ferragni, imprenditrice e blogger italiana, nata il 7 maggio del 1987 a Cremona. Dopo essersi diplomata al Liceo Classico “Daniele Manin” di Cremona, Chiara si iscrive all’Università Bocconi di Milano. La sua fama è legata principalmente alle sue attività nel campo della moda, settore in cui lavora come modella e come fashion blogger. Ma scopriamo qualche informazione in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Chiara Ferragni: carriera e vita privata

La carriera della nota influencer Chiara Ferragni, ha inizio quando nel 2009 crea il blog chiamato “The Blonde Salad”, in cui condivide le sue idee di moda, la sua vita privata e i suoi look del giorno. L’anno successivo viene invitata come ospite agli Mtv Trl Awards e, sempre nello stesso periodo, presenta la sua prima linea di scarpe. Nel dicembre del 2013 collabora con Steve Madden per la progettazione di una collezione di scarpe per la primavera 2014. Nel 2014 le sue attività portano a generare un fatturato di otto milioni di dollari e che l’anno successivo arrivano a più di diecimila. Il suo enorme successo l’ha portata ad essere una delle prime fashion blogger ad apparire su una copertina di Vogue e in particolare ad essere un caso di studio della Harvard Business School. Nel 2016 è diventata global ambassador di Pantene, testimonial di Amazon moda e ha posato per l’edizione statunitense di Vanity Fair. Forbes inoltre l’ha inserita nella lista “30 Under 30 Europe: The Arts” del 2016. Nello stesso periodo, la fashion blogger cremonese intraprende una relazione sentimentale con il rapper Fedez. La popolarità dei due, soprattutto sui social network, cresce anche grazie alla loro immagine di coppia. Nell’ottobre 2016 infatti la coppia ha ufficializzato la relazione per poi convolare a nozze il 1 settembre 2018 a Noto, in Sicilia, con una cerimonia privata destinata ad amici e parenti. La coppia ha inoltre un figlio, Leone, nato il 19 marzo 2018 a West Hollywood, contea di Los Angeles.

