Chi è Chiara Nasti: età, carriera e vita privata della giovane fashion blogger. Nota per aver partecipato all’edizione dell’Isola 2018.

Chiara Nasti è nata Nata il 22 gennaio 1998 a Materdei, uno dei rioni di Napoli. La giovane campana coltiva sin dall’adolescenza una forte passione per la fotografia e soprattutto per il mondo della moda. Queste sue passioni con il tempo l’hanno spinta, all’età di quindici anni, ad aprire un suo blog personale chiamato “chiaranasti.it”. Inoltre i suoi interessi, oltre ad essersi tramutati in un lavoro, le hanno anche spalancato le porte della tv. Ricordiamo infatti che la giovane fashion blogger è stata una concorrente del programma dell’Isola dei Famosi 2018. Ma scopriamo qualche informazione in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Chiara Nasti: carriera e vita privata

La carriera della fashion blogger ha avuto inizio con il successo del suo blog (chiaranasti.it), che l’ha infatti successivamente classificata sul podio delle fashion blogger italiane più seguite di sempre (insieme a Chiara Ferragni e Chiara Biasi). All’interno del suo sito Chiara parla della sua vita, consiglia vestiti e si diletta nella fotografia. Gradualmente il numero dei suoi fan diventa impressionante e con la fama raggiunta, la giovane fashion blogger inizia a lavorare e sponsorizzare brand importanti. La sua popolarità la porta ad avere il suo primo debutto televisivo al Chiambretti Night show, condotto da Piero Chiambretti. Nel 2014 viene pubblicato da Mondadori il libro di consigli di stile e abbigliamento di Chiara Nasti chiamato “@nastilove – Diario di una fashion blogger”. Nello stesso periodo viene scelta come conduttrice degli Mtv Awards e viene scelta come reporter per gli European Music Awards. Nel 2018 partecipa come concorrente al programma dell’Isola dei famosi, condotta da Alessia Marcuzzi, tuttavia per motivi personali si trova ad abbandonare dopo meno di una settimana. Attualmente Chiara è fidanzata con Ugo Abbamonte, imprenditore napoletano classe 1996.

