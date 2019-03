Donatella Milani: età, carriera e vita privata della cantante e compositrice

Donatella Milani è una delle protagoniste del reality/talent in onda su Rai Uno dal titolo “Ora o mai più”. Il programma, condotto magistralmente da Amadeus, si pone l’intento di dare una seconda chance ad artisti e cantanti che dopo un breve periodo di enorme successo mediatico e discografico, sono cadute nell’oblio dando alle loro carriere una sterzata verso il basso. Ma non tutti sanno chi è Donatella Milani e come era diventata famosa. In questo articolo scopriremo quindi tante notizie in merito a Donatella Milani.

Chi è Donatella Milani: età

Donatella Milani nasce a Montevarchi il 3 febbraio 1963. La sua carriera discografica e artistica parte agli inizi degli anni ’80, quando Donatella Milani comincia la sua carriera come autrice di testi, dando vita insieme a Paolo Barabani e Pupo, il famosissimo brano “Su di noi”, che è stato successivamente portato all’apice del successo dallo stesso Pupo (nome d’arte di Enzo Ghinazzi), facendolo diventare poi una delle sue canzoni più importanti. Il testo della canzone “Su di noi” è tra l’altro autobiografico, visto che Donatella Milani e Pupo all’epoca erano fidanzati. La loro relazione durò circa due anni. Dopo la fine della loro storia però, i due continuarono ad essere grandi amici.

Chi è Donatella Milani: carriera e vita privata

Nel 1983 arriva invece il debutto sulle scene come cantante per Donatella Milani, visto che partecipa al Festival di Sanremo con la canzone “Volevo dirti”, di cui è anche l’autrice del testo. La canzone portata in gara si piazza al secondo posto tra le Nuove Proposte, e tra l’altro ancora oggi è il brano con cui viene ricordata la cantante. Sempre nell’edizione del 1983 del Festival di Sanremo, Donatella scrive anche altri due testi per altri due concorrenti di quella edizione: per Stefano Sani infatti scrive il testo della canzone “Complimenti”, mentre per Richard Sanderson, il testo di “Stiamo insieme”. Nel 1984 partecipa nella categoria dei Big del Festival di Sanremo grazie alla canzone “Libera” e nel 1985 incide il brano “Vorrei farti capire”. Da quel momento in poi però, per colpa di un problema alle sue corde vocali, decide di ritirarsi e lavorare solo come autrice e produttrice musicale. Negli anni 2000 ha partecipato ad alcune trasmissioni televisive come “I migliori anni” di Carlo Conti, dove ha riportato in auge il suo cavallo di battaglia “Volevo dirti”. Ad oggi invece la Milani ha una scuola di canto e di spettacolo in cui insegna tecniche per come stare sul palco, come scegliere il giusto outfit e anche a scrivere testi di canzoni. Nel 2018 e nel 2019 ha partecipato alle edizioni di “Ora o mai più”, programma di Rai Uno condotto da Amadeus, suscitando numerose polemiche all’interno della trasmissione anche a causa di un alterco con Donatella Rettore.

