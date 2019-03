Chi è Jasmine Trinca: età, carriera e vita privata della famosa attrice italiana.

Nata a Roma nel 1981, la bellissima attrice Jasmine Trinca si diploma al Liceo Classico Virgilio di Roma col massimo dei voti. Successivamente si iscrive alla facoltà di Archeologia alla Sapienza, ma la sua carriera universitaria non dura molto. Jasmine infatti decide di abbandonare gli studi per dedicarsi completamente a quella che è la sua più grande passione: la recitazione. Sui banchi della Sapienza però l’attrice conosce quello che è diventato il padre della sua bambina, il suo ormai ex compagno Antonio Piarulli. Dalla loro relazione è nata la piccola Elsa.

Chi è Jasmine Trinca: carriera

La fortunata carriera di Jasmine Trinca inizia nel 2001, quando viene scelta da Nanni Moretti per un ruolo nel suo film La stanza del figlio, che vincerà poco tempo dopo la Palma d’oro al Festival di Cannes. L’interpretazione della giovane attrice colpisce tutti, tant’è che Jasmine vince in un solo anno il Ciak d’oro, il Globo d’oro e il Premio Guglielmo Biraghi ai Nastri d’argento. Sempre ai Nastri d’argento sarà premiata come migliore attrice protagonista nel 2003, grazie al grande successo ottenuto con La meglio gioventù di Marco Tullio Giordana. Nel 1004 è invece protagonista di Romanzo Criminale, diretto da Michele Placido, e della pellicola di Giovanni Veronesi, Manuale d’amore, in cui recita nell’episodio Innamoramento al fianco di Silvio Muccino. Nel 2006 recita in Il caimano di Nanni Moretti, grazie al quale sarà candidata per la terza volta al David di Donatello. Nel 2009 riceverà il premio Marcello Mastroianni alla 66esima Mostra del Cinema di Venezia grazie alla sua interpretazione ne Il grande sogno di Michele Placido.

Ma il 2015 è un anno importante: l’attrice romana fa il suo debutto nel cinema internazioale con The Gunman, dove recita insieme a Sean Penn e Javier Bardem. Nel 2017 è protagonista di Fortunata di Sergio Castellitto: vincerà il Davide di Donatello e il premio Un Certain Regard. Una della sue interpretazioni più intense è quella di Ilaria Cucchi, sorella del tristemente noto Stefano, nel film del 2018 Sulla mia pelle. Una carriera piena di film di successo per la bella Jasmine Trinca, in questi giorni al cinema con Croce e delizia, film di Simone Godano, in cui recita al fianco di Alessandro Gassman e Fabrizio Bentivoglio.

