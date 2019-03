Chi è Marco Giallini: età, carriera e vita privata del noto attore romano.

E’ uno degli attori più apprezzati del nostro cinema. Parliamo di Marco Giallini. Nato a Roma il 4 Aprile del 1963 da una famiglia operaia, prima del successo Marco ha svolto molti lavori diversi, tra cui l’imbianchino e lo scaricatore di bibite. La sua grande passione sin da piccolo è stata la musica: ha fatto parte di un complesso, i Sandy Bandana e The Monitors, cover band dei Joy Division. Altra grande passione di Giallini, chiamato dagli amici “Giallo“, sono le moto, in particolare ama quelle a marchio Triumph, rese famose da Steve Mc Queen. Il rapporto tra Marco Giallini e la recitazione inizia quando l’attore aveva solo 22 anni, con l’iscrizione alla Scuola di Arte Drammatica “La Scaletta“. Giallini ha la possibilità di lavorare con grandissimi registi teatrali come Arnoldo Foà, Angelo Orlando e Ennio Coltorti.

Chi è Marco Giallini: carriera

L’anno del suo esordio al cinema è il 1995, col film “L’anno prossimo vado a letto alle dieci” di Angelo Orlando. Successivamente Giallini reciterà in film come L’ulitmo capodanno di Marco Risi, L’odore della notte, Almost Blue, Faccia di Picasso, Il Fuggiasco e nel 2002 in Emma sono io di Francesco Falaschi. Il grande successo arriva nel 2004 col pluripremiato Non ti muovere e La Bellezza del somaro di Sergio Castellitto. Il successo televisivo invece arriva con la seguitissima serie Romanzo Criminale, nel 2008, in cui Marco Giallini ha interpretato il “Terribile”. Collabora con Verdone partecipando ai film Io, Loro e Lara e Posti in piedi in paradiso, che gli procura una candidatura come migliore attore al David di Donatello. Numerose sono le commedie di successo a cui partecipa: tra tutte spiccano Tutti pazzi per Freud e Perfetti Sconosciuti. Recita in ACAB di Sollima, pellicola che narra dell’estrema violenza degli episodi avvenuti durante il G8 di Genova del 2001. Ma il ruolo che gli è stato più congeniale è quello del commissario romano Rocco Schiavone, nell’omonima serie, in cui Giallini interpreta un vicequestore della polizia vedovo e dalla personalità complessa.

Chi è Marco Giallini: il dolore per la perdita della moglie

Ma la vita dell’attore romano è stata segnata da un grandissimo dolore: la drammatica perdita della moglie Loredana, mancata improvvisamente a causa di una emorragia cerebrale. “Se non lo provi non puoi capire” ha dichiarato qualche tempo fa a Vanity Fair l’attore. Marco e Loredana si sono conosciuti a 14 anni e sono rimasti insieme per più di 30 anni. Dalla loro relazione sono nati Rocco e Diego. “Loro sono bravi in tutto, proprio come lei. A volte ci basta uno sguardo: loro vedono il mio dolore, io il loro, e rimaniamo attaccati. Poi ognuno ha il suo modo personale, il suo metodo per uscirne. E’ così la vita”, ha dichiarato l’attore qualche tempo fa a Io Donna.