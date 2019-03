Chi è Zoe Sugg, una delle web influencer più conosciute al mondo: età, carriera e vita privata della fashion blogger inglese.

Zoe Sugg è una fashion blogger inglese. È nata il 28 marzo del 1990 a Lacock, in Inghilterra. Entrata nel mondo del web nel 2009 con il suo blog “Zoella”, è diventata una delle influencer più seguite al mondo.

Chi è Zoe Sugg: carriera e vita privata

Zoe Sugg è una fashion blogger: il suo primo esordio nel mondo del web è stato nel 2009 con la creazione del suo blog “Zoella”. Entro la fine di quell’anno ha conquistato tantissimi followers al punto da arrivare ad espandersi su YouTube con un canale chiamato “zoella280390”. Aveva il compito di consigliare il suo pubblico su moda e bellezza.

La giovane blogger ha poi aperto successivamente un secondo canale YouTube chiamato “MoreZoella” in cui carica video di ciò che fa durante la sua giornata. Nel 2013 è stata poi nominata dal Telegraph come una delle star Twitter più famose della Gran Bretagna. Nominata ambasciatrice del National Citizen Service aveva il compito di promuovere il servizio giovanile lanciato da poco. Nel 2014 viene scelta come prima ambasciatrice digitale di Mind, un ente caritatevole dedicato alla salute mentale.

Nello stesso anno pubblica il suo primo romanzo dal nome “Girl Online” ed ottiene subito un gran successo. Il libro racconta la storia di una influencer anonima di 15 anni che apre il suo primo blog e spiega l’evoluzione del suo successo. Non è una trama autobiografica.

Ha preso parte a diversi programmi inglesi, come “This Morning” o la chat show “Loose Woman” ed ha creato una sua linea di prodotti di bellezza col nome di “Zoella Beauty”.

Nel 2015 esce il sequel di Girl Online intitolato Girl Online in tour. Un anno dopo la Sugg viene candidata agli Shorty Award come youtuber dell’anno. Il 17 novembre del 2016 esce il suo terzo libro, intitolato “Girl Online: Going Solo”.

Vanta di tantissimi fan: numeri da capogiro sui social della famosa blogger inglese, con più di 11 milioni di followers su Instagram ed 8milioni e mezzo di follower su Twitter. Ha collaborato anche con star di YouTube quali Grace Helbig, Tyler Oakley, Louise Pentland, Troye Sivan e Tanya Burr.

Tra le star con cui ha collaborato c’è anche il suo attuale fidanzato, Alfie Deyes: la loro storia è iniziata nel 2014.

