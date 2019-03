Chi è Chiara Biasi: età, carriera e vita privata della fashion influencer. Ex fidanzata del calciatore Simone Zaza e migliore amica di Alice Campello.

Nata a Pordenone nel 1990, Chiara Biasi è una delle influencer e blogger italiane più famose e influenti. Il suo profilo Instagram è seguito da oltre 2 milioni di followers.

È alta 1.71 cm e pesa 50 kg; è finita spesso sotto accusa per essere troppo magra e dare un pessimo esempio al suo pubblico, ma Chiara ha sempre smentito le voci circa la presunta anoressia confessando che, a causa di un’ischemia di cui ha sofferto da giovane, ha dovuto prendere farmaci per oltre un anno che l’hanno portata ad avere il fisico di cui tanti discutono.

Chiara Biasi riesce in pochissimo tempo a diventare una vera e propria lifestyle blogger e influencer. Dopo essersi trasferita a Milano nel 2008, Chiara decide di aprire un blog in cui racconta le sue idee di moda, la sua vita privata e i suoi look del giorno.

Il successo arriva immediatamente. Chiara diventa testimonial di importanti brand come Patrizia Pepe, Northland e ha collaborato con L’Oreal.

Successivamente crea anche una sua linea di costumi con Bikini Lovers.

Chi è Chiara Biasi: Vita sentimentale

Chiara è molto legata alla sua famiglia e ai suoi due fratelli: Alessio e Bianca. Sul fronte amoroso ha avuto diversi flirt, dal calciatore Oscar Branzani al modello spagnolo Adrian Cardoso. La relazione più importante è stata quella con lo sportivo Simone Zaza, iniziata nel 2016 e terminata nel 2018. I due hanno anche vissuto insieme in Spagna quando il calciatore militava nel Valencia.

Altre curiosità su Chiara Biasi

Chiara ha una passione per i tatuaggi, ne ha più di trenta e ha intenzione di farne altri. Non ama quando la definiscono fashion blogger, perché lei definisce Lifestyle influencer. Ha scritto un libro chiamato Chiaroscuri, una biografia a forma di dizionario.

