Chiara Ferragni e Fedez nella bufera: il rapper posta una foto della moglie completamente senza veli, poi la cancella.

Sono una delle coppie più famose e chiacchierate dei nostri giorni. Di chi parliamo? Di Chiara Ferragni e suo marito Fedez, naturalmente. La famosa influencer e il suo rapper sono sempre nell’occhio del ciclone. Il matrimonio, la festa di compleanno di Fedez, le numerose foto al piccolo Leone: ogni motivo è buono per parlare della coppia. In questi giorni, della Ferragni e Fedez si è parlato molto per via della partecipazione alla notte degli Oscar e in particolare al famoso after party organizzato dalla rivista Vanity Fair. I Ferragnez come di consueto hanno condiviso coi loro fan molti momenti della serata, postando sui social tante foto. Tra queste, le foto di tantissime star internazionali presenti all’evento, tra cui John Legend e Elthon John. Ma è proprio uno di questi scatti che ha fatto molto discutere e ha creato scompiglio sul web.

Sembra che durante il party la coppia abbia bevuto un po’ troppo. Sicuramente Fedez, che a causa del troppo alcool avrebbe commesso una clamorosa gaffe. Al rientro dalla festa infatti sui social è apparsa una foto alquanto particolare. La Ferragni appare completamente senza veli, intenta a coprirsi con le braccia. La foto è stata eliminata poco dopo dal rapper, che ha ammesso di aver bevuto troppo e di non essersi reso conto di che genere di foto stessero postando. Troppo tardi, però. Lo scatto infatti ha generato molto clamore nel web ed è diventato virale in poco tempo. Prima che il rapper potesse intervenire a risolvere la situazione. Che dire, ubriachi o no, i Ferragnez sanno proprio come non passare inosservati!

