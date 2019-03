Davide De Marinis, età, carriera e vita privata del cantante in gara ad Ora o Mai Più.

L’estate del 1999 in Italia, per chi l’ha vissuta, verrà ricordata, per un tormentone musicale che ha letteralmente spopolato sulle spiagge di tutta la Penisola. Stiamo parlando della canzone Troppo Bella, cantata dall’interprete italiano Davide De Marinis. In queste settimane Davide sta partecipando al programma canoro televisivo condotto da Amadeus, Ora o Mai Più. Dopo lo strepitoso successo durante la fine degli anni Novanta, nell’ultimo periodo infatti di Davide si sono un po’ perse le tracce. Il cantante però ha continuato con la sua carriera. Ecco infatti tutto quello che dovete sapere su Davide De Marinis, dall’età, passando per la carriera, fino alla sua vita privata.

Davide De Marinis: dai grandi successi durante le estati italiane all’anonimato

Davide De Marinis nasce a Milano il 21 febbraio del 1971. Fa il suo esordio nella musica italiana con il tormentone estivo Troppo Bella, che ha accompagnato l’estate 1999 degli italiani. L’anno successivo, sulla scia del successo, partecipa nella sezione nuove proposte al Festival di Sanremo con la canzone Chiedi quello che vuoi, classificandosi al quinto posto. Nello stesso anno spopola, nuovamente, durante l’estate il suo secondo tormentone, ovvero la canzone Gino. L’estate del 2001 lo vede protagonista ancora una volta con la canzone La pancia. Dopodiché, pian piano, di lui si perdono le tracce. Dopo un periodo di pausa, Davide torna a Sanremo nel 2008, questa volta però in veste di autore del brano intitolato Un falco chiuso in gabbia cantato da Toto Cutugno. Negli ultimi anni poi produrrà una serie di singoli, uno su tutti è Maorandi Morandi nel 2001. Nel videoclip di questa canzone ci sono come protagonisti i personaggi di trasmissioni televisive come Chiambretti Night e Uomini e Donne. Nell’ultimo periodo poi, il cantautore milanese ha pubblicato il suo ultimo singolo piccanti Parole.