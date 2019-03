Emma Marrone si stende a terra e piange a singhiozzi durante il concerto: ecco il video.

La bellissima Emma Marrone sa sempre come far parlare di sé. E non solo attraverso le sue seguitissime e amatissime canzoni. Recentemente nell’occhio del ciclone per una frase pronunciata durante un suo concerto a favore degli immigrati, la bella salentina da anni abitua il pubblico a performance mai banali. E in un video apparso in queste ore sul web, l’ex vincitrice del talent di Maria De Filippi Amici, mostra tutta la sua emozione e la passione che mette ogni volta che sale sul palco per un concerto.

Per tutte le informazioni su Emma Marrone, il suo tour e la polemica coi fan di Matteo Salvini CLICCA QUI!

Emma Marrone si stende a terra e piange a singhiozzi durante il concerto: il video che emoziona tutti

In un video apparso sul web nelle ultime ore, girato da un fan presente al concerto della bella salentina al Palazzo dello Sport di Roma, la cantante mostra tutto il suo cuore. Emma infatti sale sul palco in ginocchio e si stende a terra, piangendo a singhiozzi e ringraziando il pubblico. La scena è davvero intensa, e mostra tutta la passione e l’emozione che la cantante mette ogni volta che sale su un palco. Il momento ripreso coincide probabilmente con la fine del concerto in questione. Il tutto è reso ancora più suggestivo dalla cascata di coriandoli che in quel momento ha invaso il palco. Un’immagine stupenda, di una cantante all’apparenza dura ma dal cuore tenero. Una cantante che senza vergogna si mostra in lacrime davanti al suo pubblico. Un gesto umile e senz’altro apprezzato dai numerosi fan presenti a Roma al concerto, una delle tappe dell’ EsserequiTour della bella Emma.

Forse ti interessa anche leggere —>Emma Marrone appena sveglia: la maglia è scollata, fan in visibilio