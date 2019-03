Estrazioni Superenalotto oggi 2 marzo: controlla numeri ultima estrazione

Le estrazioni del Superenalotto di oggi, 2 marzo 2019, saranno riportate in tempo reale sul nostro sito che aggiornerà i numeri vincenti, ovvero i numeri estratti a partire dalle ore 20.00. Anche all’ultima estrazione del Superenalotto non c’è stato alcun vincitore del sei. Per cui, il jackpot è salito ancora ed è arrivato ufficialmente alla cifra di 113’300’000 di euro. Insomma, una di quelle cifre che fanno girare la testa e che possono cambiare la vita di chiunque. Stasera avremo la possibilità in tempo reale di controllare i numeri estratti non solo del Superenalotto, ma anche del Lotto e del 10eLotto.

Lotto: estrazioni del 2 Marzo 2019 in Diretta ore 20:00

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

Superenalotto: estrazioni del 2 Marzo 2019 Diretta

NUMERI VINCENTI:

Jolly:

SuperStar:

10 e Lotto: estrazioni del 2 Marzo

I numeri vincenti del 10 e Lotto:

Numero Oro

Doppio Oro

Ultima Estrazione del Superenalotto 1 marzo 2019

Nell’ultima estrazione del Superenalotto nessuno ha centrato il tanto ambito 6. Ormai è dal 23 giugno scorso che nessuno riesce a portare a casa il premio milionario. E’ per questo che adesso è arrivato ad una cifra così clamorosa. Tuttavia, è da registrare una vittoria abbastanza importante. Un fortunato vincitore a Genzano di Roma ha indovinato 5 numeri su 6, portando a casa una vincita che ammonta a 191.749,82 euro. Mica male, no?

Una cifra che, per quanto possa essere ben lontana da quella in palio per il sei del Superenalotto, può rappresentare comunque una boccata d’ossigeno per qualunque persone. Per qualunque famiglia. Giovani o meno giovani, una cifra del genere può risolvere diverse questioni di tipo economico finanziario.

Tutte le precedenti estrazioni del Superenalotto

Data Numeri estratti 28 febbraio 2019 2 11 50 55 79 85 58 31 26 febbraio 2019 13 25 27 52 66 75 16 69 23 febbraio 2019 5 31 47 60 68 88 62 38 21 febbraio 2019 11 16 43 59 87 90 31 39 19 febbraio 2019 15 16 32 63 67 70 20 88 16 febbraio 2019 10 17 42 59 61 80 65 64 14 febbraio 2019 4 30 47 76 78 83 53 65 12 febbraio 2019 14 28 64 69 84 90 27 90 9 febbraio 2019 5 26 43 52 63 90 6 2 7 febbraio 2019 9 26 27 49 54 76 51 9 5 febbraio 2019 11 21 34 46 50 86 55 5 2 febbraio 2019 37 42 52 80 86 88 45 77