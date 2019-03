Chi è Giorgia Gabriele: età, carriera e vita privata della modella

Giorgia Gabriele è una stilista, nata a Sora, in provincia di Roma, il 27 dicembre del 1985, sotto il segno del Capricorno.

Giorgia è alta 166 cm, pesa 54 kg, le sue misure sono: 86-64-86 cm. È una delle influencer più seguite su Instagram con più 2 milioni di seguaci iscritti al suo profilo.

Attualmente fa la stilista, ma la Gabriele studiava economia aziendale e bancaria con indirizzo in management. Dopo aver lasciato gli studi, la giovane ha fatto diversi provini e ha lavorato come modella, sino all’incontro con Gianluca Vacchi, che le ha cambiato per sempre vita.

Chi è Giorgia Gabriele: vita privata

Prima di conoscere Gianluca Vacchi nel 2014, ha avuto anche un flirt con Davide Lippi e con Christian Vieri, soprannominato Bobo, ex calciatore italiano in ruolo di attaccante.

Con Gianluca è stato un amore molto intenso e stravagante. La coppia ha lanciato la tendenza dei balli in coppia sugli yacht. In un’intervista avevano persino annunciato di volersi sposare e creare una famiglia, fino a che la bella modella nel 2017 ha deciso di lasciare l’imprenditore per poter proseguire da sola la sua carriera.

La Gabriele è attualmente fidanzata con Andrea Grilli, classe 1979 e responsabile commerciale della New Guards, azienda molto nel mondo della moda italiana. Giorgia e Andrea condividono la passione per la moda che li ha portati entrambi a lavorare nel settore che hanno sempre seguito assiduamente.

Chi è Giorgia Gabriele: carriera

La sua prima collezione si intitola Wandering. “Ho iniziato facendo la modella, poi ho intrapreso il lavoro di buyer, ma in parallelo c’è sempre stata la voglia di creare qualcosa di mio, che mi rappresentasse e che esprimesse il mio mondo. Ho ideato il progetto Wandering e l’ho presentato a un imprenditore del settore, Jacopo Tonelli che ha prodotto la prima collezione e lì è partito tutto”.

