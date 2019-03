Chi è Irene Capuano: età, carriera e vita privata della corteggiatrice di Luigi Mastroianni a Uomini Donne. Ecco cosa sappiamo di lei.

Irene Capuano è nata a Roma, il 15 dicembre 1998. Attualmente lavora in un centro sportivo come segretaria ma, coltiva il sogno di lavorare nel campo nella moda. La ragazza è affascinata dal mondo dello spettacolo e sogna, un giorno, di poter diventare come Giulia De Lellis.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, c’è stata una lunga convivenza con un ragazzo che aveva circa 10 anni più lei, una storia finita per questioni di gelosia e differenza d’età.

Per Irene Capuano ‘Uomini e donne’ non è la prima apparizione in tv, la bella romana ha partecipato in precedenza al quiz show ‘Avanti un Altro’ condotto da Paolo Bonolis

Irene Capuano a Uomini e Donne

Irene Capuano è la scelta di Luigi Mastroianni.

Nel Settembre 2018 la bella romana sbarca negli studi televisivi Mediaset, a Uomini e Donne. Scende le scale per un appuntamento al buio ma, tra i due tronisti, Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni, la ragazza preferì subito l’ex scelta di Sara Affi Fella.

Il profilo Instagram di Irene Capuano conta circa 350 mila followers ed è aggiornato continuamente. La giovane avrebbe, però, cancellato alcune immagini proprio durante il programma e ciò aveva lasciato qualche dubbio a Luigi. Il tronista ha infatti insinuato che la corteggiatrice potesse essere semplicemente interessata a sfondare nel campo della moda e non ad intraprendere una storia d’amore con lui.

Nonostante gli alti e bassi, la bella Irene è arrivata alla villa per convincere il tronista a sceglierla.

La corteggiatrice, dopo la scelta di Luigi, ha risposto con un sì, presentandosi alla festa, di conseguenza, Luigi e Irene sono una nuova coppia.

