Lazio – Roma in diretta streaming GRATIS, no roja directa

Non è mai una gara come le altre, per le due compagini capitoline, il derby di Roma che mette una contro l’altra due squadre a caccia di punti per centrare gli obiettivi europei. Da una parte, infatti, la Roma vuole approfittare del KO dell’Inter per accorciare sulla zona Champions League, mentre dall’altra parte la Lazio deve fare i conti con la rincorsa delle inseguitrici che stanno insidiando il suo piazzamento in Europa League. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad uno spettacolo di primissimo ordine, soprattutto considerando la rivalità che c’è tra questi due club.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito della programmazione televisiva giorno per giorno, con un riferimento specifico relativo al mondo del calcio e della Serie A, allora CLICCA QUI!

Lazio vs Roma: come vederla in streaming e in diretta tv

La gara in questione avrà inizio alle ore 20.30 e dalle 20.15 inizierà la diretta del pre partita. Ricordiamo che questa gara è visibile solo ed esclusivamente su DAZN, con lo spettacolo che andrà avanti anche dopo il fischio finale con il post gara che prevederà tante interviste e diversi contenuti esclusivi direttamente dallo stadio Olimpico. In serate come queste la Capitale, di fatto, si ferma, dal momento che in campo scenderà in campo la stracittadina per eccellenza, probabilmente, di tutto il calcio italiano. Buon divertimento, dunque, a tutti i nostri lettori.

Per scoprire come guardare le partite gratis su DAZN, allora CLICCA QUI!