Lory del Santo shock: “Nulla di sbagliato a concedersi sessualmente per..”

Lory del Santo shock. Ospite della trasmissione La confessione di Peter Gomez, ha dichiarato: “Non c’è nulla di sbagliato a concedersi sessualmente per fare carriera”

Lory del Santo ospite della trasmissione La confessione di Peter Gomez, ha parlato del ruolo del sesso nel mondo dello spettacolo e delle avances che lei stessa ha ricevuto in passato.

Parole destinate a fare scalpore quelle della Del Santo diventata famosa negli anni ottanta grazie a “Drive In” di Antonio Ricci e nota alla cronaca rosa per le sue relazioni sentimentali con personaggi importanti e potenti del mondo dello spettacolo e dell’imprenditoria.

Lory del Santo shock: “Non c’è nulla di sbagliato a concedersi sessualmente per fare carriera”

“Non c’è nulla di sbagliato a concedersi sessualmente per fare carriera, se poi effettivamente porta a qualcosa”. Lo dice senza mezzi termini Lory Del Santo, ospite di Peter Gomez alla trasmissione La confessione. “Il dramma è farlo e poi non riuscire ad ottenere ciò che si vuole. In quel caso si accumula una rabbia che poi, magari, ti distrugge nel tempo”.

Parlando delle sue esperienze personali, la Del Santo ha aggiunto: “Ci sono stati uomini che mi hanno fatto intendere di voler stare con me – ad esempio potenti del cinema – ma non mi hanno offerto niente in cambio“.

“Un esempio? Sergio Leone! Ma lui me l’ha proposto prima ancora di dirmi: “Ti farò fare una parte”, racconta l’attrice che prosegue spiegando di non aver ricevuto alcun ingaggio: “Non mi aveva promesso niente, quindi io ho detto: “Scusa, vado con uno, e non mi ha promesso niente?” Quindi ho detto di no. L’importante è poter dire no”.

