Maria De Filippi: età, figli, quanto pesa e taglia d’abito | Carriera | Vita privata

Maria De Filippi è una delle donne ‘icona’ della televisione italiana. Una delle presentatrici più apprezzata nel mondo dello spettacolo italiano. Stimata da tantissimi colleghi, attori e cantanti non solo italiani, è di sicuro una delle donne più realizzate nell’ambito televisivo. I suoi programmi sono sinonimo di successo: C’è posta per te, Amici e Uomini e Donne sono tra i più seguiti delle reti Mediaset. Ma andiamo a scoprire questo enorme personaggio più nel dettaglio. In questo articolo vi sveleremo tutto su Maria De Filippi: età, figli ed anche quanto pesa.

Maria De Filippi: età, figli e carriera della presentatrice

E’ nata nel 1961 e pertanto ha 57 anni. La sua carriera lavorativa nel mondo della televisione è iniziata nel 1992, 27 anni fa. Fece il suo debutto a Canale 5 per sostituire Lella Costa nel programma Amici. Di passi in avanti nella sua carriera lavorativa ne ha fatti. Si è sempre sacrificata tanto. Sin dagli inizi. E se è arrivata fin qui, lo deve solo alla sua preparazione. Dotata di una sensibilità particolare, nei suoi programmi riesce sempre a mantenere un livello altissimo. Riesce, peraltro ad immedesimarsi nel personaggio alla perfezione. Prova a capire chi sta dall’altra parte e gestisce perfettamente i rapporti in ogni caso.

Una donna così non poteva che fare successo nella vita: adesso, infatti, è proprietaria con RTI di Fascino PGT, una produzione televisiva che realizza tutte le trasmissioni condotte da lei e da suo marito Maurizio Costanzo. Da sei anni ha fondato Witty TV, un’idea rivoluzionaria di TV, una web tv, per meglio dire. Ha un sito internet a cui accedono migliaia e migliaia di persone al giorno che vogliono rivedere le puntate delle sue trasmissioni e di altre reti Mediaset. Adesso lavora praticamente tutti i giorni, con diversi programmi da seguire di continuo. La sua vita, quindi, si divide tra l’essere moglie di Maurizio Costanzo, mamma di Gabriele Costanzo e una presentatrice di successo.

Maria De Filippi: il matrimonio con Costanzo e l’attentato

Fu fidanzata per 3 anni con Maurizio Costanzo, poi presero la decisione di sposarsi nel 1995. Per Maria era la prima volta all’altare. Per Costanzo la quarta. Sì, la quarta moglie per il celebre giornalista e presentatore televisivo.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo hanno rischiato la vita in un attentato fallito il 14 maggio 1993. Erano insieme in via Fauro a Roma, quando Cosa Nostra decise di far esplodere un pacco imbottito di 100 kg di tritolo per uccidere Costanzo e chi gli fosse accanto. Un vile attentato non andato a buon fine avrebbe potuto spezzare la vita di Costanzo e Maria De Filippi. Ma se non ti basta e vuoi sapere Maria De Filippi quanto pesa oltre a figli, età e tutto il resto continua a leggere.

Maria De Filippi quanto pesa e che taglia indossa

La televisione ingrossa? Forse sì. Nel caso di Maria De Filippi è proprio così. Secondo quanto ci risulta, la bella presentatrice di Canale 5 è molto più magra dal vivo rispetto a quando la si vede in trasmissione. Vi siete mai chiesti quanto pesa Maria De Filippi? Secondo alcune ricerche fatte sul web, Maria De Filippi sarebbe alta 168 centimetri e peserebbe 57 chili: un ottimo indice di massa corporea.

