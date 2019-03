Michele Pecora: età, carriera e vita privata del cantante in gara ad Ora o Mai Più.

Michele Pecora fa parte del cast della nuova edizione del programma di Rai Uno, condotto da Amadeus, Ora o Mai Più. Dopo i suoi tantissimi successi musicali degli anni Ottanta, progressivamente di lui si son perse le tracce. Ora però, con la partecipazione ad Ora o Mai Più, Michele si è rimesso in gioco ed è pronto a stupire tutti. Ecco tutto quello che bisogna sapere su Michele Pecora: dall’età, agli esordi nella sua carriera fino ad oggi.

Per essere sempre aggiornato su Michele Pecora allora CLICCA QUI

Michele Pecora: età, esordi, carriera e i grandi successi e la querelle con Zucchero

LEGGI ANCHE -> Stasera in tv sabato 2 marzo: ora o mai più | concorrenti | anticipazioni | ospiti

Nato ad Agropoli il 6 ottobre 1957, Michele si trasferisce con la famiglia a Falconara Marittima nel 1970. Sin da giovane mostra una spiccata propensione per il mondo musicale ed infatti frequenta il conservatorio G. Rossini di Pesaro al corso di chitarra classica. Nel 1977 arriva il primo successo con la vittoria del Festival di Castrocaro con il brano La mia casa. Un brano quasi autobiografico che descrive la casa di Agropoli del cantautore. Con questo brano Michele esordisce nel panorama musicale italiano e discografico, dopo aver firmato un contratto con la nota casa discografica Warner Bros Records. Il grande successo però arriva qualche anno più tardi, precisamente nel 1979 con la canzone Era lei. Nel 1980 incide, insieme ad Adelmo Fornaciari ovvero il futuro Zucchero, la canzone Te ne vai, con cui ebbe un grande successo partecipando al Festivalbar. Dopo anni di alti e bassi, il successo ritorna con il singolo Me ne andrò, con il quale partecipa al Festivalbar nel 1985. Negli anni successivi si dedicherà all’attività di autore per altri cantanti. Nel 1998 salta alla cronaca la querelle con il cantante Zucchero. Michele accusava Fornaciari di plagio a causa di alcune somiglianze tra la canzone Era lei (di Michele Pecora) e Blu (di Zucchero). La vicenda, finita in tribunale, si risolse con la completa assoluzione del cantante Zucchero.