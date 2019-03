Paola Caruso ha partorito Michele Nicola, ad annunciare la bellissima notizia è stata Simona Ventura con un post Instagram.

Paola Caruso, nota per essere stata una concorrente di Pechino Express, nelle ultime settimane è stata spesso ospite a Domenica Live, programma condotto da Barbara D’Urso. Nelle varie interviste a Canale 5 ha raccontato principalmente il complicato rapporto con il padre del suo futuro figlio. Stavolta però torna a far parlare di se per un post pubblicato da Simona Ventura. Scopriamo insieme cosa ha detto la Ventura.

LEGGI ANCHE –> Paola Caruso balla col pancione: splendido esempio di mamma sexy

Paola Caruso ha partorito: il lieto annuncio di Simona Ventura

Ebbene sì, a quanto pare Paola Caruso ha partorito. Ad annunciarlo è stata proprio Simona Ventura dopo aver pubblicato una vecchia foto insieme alla neo mamma con la didascalia: “Un’amicizia indissolubile! Congratulazioni @paolacarusoofficial welcome to the club delle mamme sprint!! Benvenuto Michele Nicola, piccolo gioiello con tante zie!”. L’amicizia tra Simona e Paola è nata all’interno del programma dell’Isola dei Famosi quando erano entrambe concorrenti e hanno vissuto insieme dei bei momenti. Anche per questo motivo Simona Ventura ha voluto dedicare questo post per la nascita tanto attesa del figlio di Paola Caruso. Tra i vari hashtag presenti nel messaggio della Ventura, è presente anche #2marzo, per cui si presume che il piccolo sia nato proprio oggi. Tuttavia al momento non si hanno altre informazioni o dettagli sulla nascita del figlio della Caruso. La neo mamma infatti non ha ancora dato nessun tipo di notizia sul suo profilo social, dove ha aggiornato tutti i suoi follower riguardo la sua gravidanza. Non resta che fare a lei tanti cari auguri e dare un enorme benvenuto al piccolo Michele!

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito dei vari personaggi famosi e dello spettacolo italiano, con un particolare riferimento alla bellissima Paola Caruso, per non perderti mai i dettagli della sua vita, allora CLICCA QUI!