Estrazione Million Day oggi 2 marzo | Diretta | Live | Lotto | Numeri vincenti

Uno degli appuntamenti in senso assoluto più attesi in Italia è certamente quello con l’estrazione del Million Day. Si tratta, infatti, di una delle lotterie più amate in senso assoluto dal momento che mette in palio la possibilità di portare a casa una vincita pari a niente poco di meno che ad un milione di euro. Quello che maggiormente colpisce è certamente il fatto che è un appuntamento praticamente quotidiano, ma non va neanche sottovalutato un altro aspetto non di poco conto. Vale a dire il fatto che è molto leggero come gioco e molto facile da capire, dal momento che il regolamento non risulta essere particolarmente articolato. Proprio per questo motivo andiamo un po’ a vedere quello che è il regolamento di questa lotteria. Augurando a tutti i nostri lettori un grosso in bocca al lupo.

Per conoscere tutto in tempo reale sulle varie lotterie, allora CLICCA QUI!

ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 2 marzo 2019 – LOTTO – Estrazione alle ore 19

Ecco la cinquina vincente:

Estrazione Million Day oggi 2 marzo | Come si gioca

Per prendere parte a questa lotteria non dovrai fare altro che recarti in una ricevitoria e giocare un biglietto al costo di solo 1 € scegliendo cinque numeri compresi tra 1 e 55 iniziando, ovviamente, ad incrociare le dita. Alle ore 19.00, poi, si tiene l’estrazione e si scoprirà l’esito della propria puntata, per così dire. Questi i numeri estratti ieri 1 marzo.

Estrazione Million Day oggi 2 marzo | Gioca responsabile

Ricorda, per ovvie ragioni, di giocare sempre in maniera responsabile per non evitare di cadere nella ludopatia, uno dei problemi più diffusi in senso assoluto in questa epoca. Buon divertimento, dunque, ed in bocca al lupo.