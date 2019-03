Aglio tritato: ecco perché dovresti iniziare a mangiarlo

È capitato a tutti noi di trascorrere un periodo non molte felice della nostra vita. Sono diversi, infatti, i fattori che possono influenzare il nostro umore. Da quello più banale a quello anche più grave. Tuttavia, però, sono tantissimi i modi per uscire da questo periodo. Ci sono i farmaci, è vero. Essi, però, possono essere davvero dannosi. In quanto provocano una sorta di dipendenza. Proprio per questo, quindi, con quest’articolo vogliamo porgervi tutti i rimedi naturali per combattere al meglio i momenti di depressione e di tristezza. Proprio tra questi compare anche l’aglio tritato. Si, è proprio così. Anche questa pianta può essere davvero utile per ritornare a sorridere. Ecco come.

Come dicevamo, quindi, le cause della depressione sono davvero tantissime. Da una semplice delusione d’amore d’amicizia fino alla morte di una persona cara, evento traumatico e tanto altro ancora. Le conseguenze sono davvero diverse tra di loro: inappetenza, perdita di autostima, incapacità fisica e cancro. Insomma, delle conseguenze davvero dannose. Tuttavia, però, esistono dei rimedi utili proprio a combattere tale periodo. Ve ne elenchiamo alcuni:

Banane: mangiare tale frutto fa davvero bene alla nostra salute e al nostro umore. La banana, infatti, contiene Vitamina A, C, E e le vitamine del gruppo B.

questo è un preparato davvero molto utile al nostro corpo. Purifica e tonifica il corpo. Ecco tutti gli ingredienti utili: 150 grammi di aglio fresco, aceto di mele, 2 cucchiai di acquavite, 150 grammi di miele ed, infine, acqua minerale naturale. Il procedimento per tale preparato è davvero molto facile. Sbucciate gli spicchi d’aglio e tagliateli in modo molto sottile. Metteteli in un recipiente ampio che può essere chiuso. Versate l’aceto e l’acqua in parti uguali fino a coprire l’aglio. Aggiungete il liquore e il miele e chiudete ermeticamente il recipiente. Dovete conservarlo in un luogo fresco e buio per circa 9 giorni. Mescolandolo però tutti i giorni. Una volta terminati, filtrate il tutto utilizzando un panno di lino e conservatelo in un recipiente; Cioccolato Fondente: non c’è nulla da fare, il cioccolato sconfigge ogni forma di tristezza. Secondo alcuni studi, infatti, una dose giornaliera di cioccolato fondente eliminerebbe ogni forma di stress, depressione e tristezza dal nostro organismo;

non c’è nulla da fare, il cioccolato sconfigge ogni forma di tristezza. Secondo alcuni studi, infatti, una dose giornaliera di cioccolato fondente eliminerebbe ogni forma di stress, depressione e tristezza dal nostro organismo; Attività fisica: si è sempre saputo che lo sport facesse bene al nostro organismo. Ora ne abbiamo la conferma. Con l’esercizio fisico, infatti, si libera adrenalina e tutti gli ormoni utili alla nostra vitalità.

Insomma, questi sono alcuni dei modi per poter sconfiggere qualsiasi tipo di ansia. È davvero curioso il composto d’aglio. È proprio da provare non credete? Si dice, addirittura, che i risultati siano immediati.

