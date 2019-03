La bellissima Anna Falchi, un’attrice e sex symbol degli anni novanta e duemila, da scandalo per uno scatto hot pubblicato sul suo profilo Instagram.

Anna Falchi è un’attrice, conduttrice televisiva ed ex modella italiana nata in Finlandia, considerata un sex symbol degli anni 1990 e 2000. Una bionda da paura che ha fatto strage di cuori. Ma la bella attrice sa anche come stregare con una semplice foto. Proprio nelle ultime ore infatti ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto senza veli, per festeggiare la vittoria della sua Lazio nel derby contro la Roma. Gesto che ha già compiuto anche diversi anni fa quando l’attrice, all’epoca 28enne, per festeggiare la vittoria della sua squadra all’Olimpico, si tolse la camicia per indossare la maglietta di Mancini davanti a 80mila tifosi. Bastarono pochi minuti in reggiseno bianco per mandare il pubblico in totale delirio. E dopo quasi diciannove anni, Anni Falchi ci ricasca.

Anna Falchi da scandalo: via il reggiseno, social in delirio

La bellissima attrice per festeggiare la vittoria della sua squadra del cuore, nel Derby per 3-0 contro la Roma, questa volta ha postato su Instagram uno scatto hot, in cui si mostra nuda ma con un solo braccio che maliziosamente copre il suo generoso decolletè. Come didascalia della foto, Anna scrive: “Per noi laziali sarà una notte indimenticabile… ora posso andare a letto sola soletta senza la mia maglietta…Buonanotte ai sognatori e felice nanna dalla vostra Anna”. Una foto, quella della Falchi, che sicuramente farà sognare tutti i tifosi della Lazio e non.

