Barbara D’Urso, nota conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live, ha pubblicato un incredibile tweet rivolto a Maria De Filippi.

Barbara D’Urso è ormai da oltre quindi anni una delle regine della Tv italiana. Con i suoi programmi in onda su Canale 5, sia nel day time che in prima serata o nel week end, la D’Urso è riuscita a costruirsi negli anni un corposo numero di telespettatori fedeli che la seguono in ogni suo programma. Il caso più eclatante è sicuramente Pomeriggio Cinque e il suo “gemello” del week end Domenica Live. Ed è proprio in questi due programmi che la D’Urso dà il meglio e fa sempre parlare di sé. Il tutto ovviamente ampliato dai suoi social network, soprattutto Instagram dove vanta 1.9 milioni di follower che sono attenti ad ogni post o storia che Barbara D’Urso condivide.

LEGGI ANCHE –> Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso e la clamorosa gaffe: il pubblico stenta a crederci

Questo è il caso anche per quanto accaduto ieri sera, dove invece un messaggio condiviso via Twitter da Barbara D’Urso ha mostrato cosa stesse facendo la signora della Tv Mediaset durante il suo sabato sera. Un messaggio che avrà fatto sicuramente piacere ad un altro pilastro di Mediaset e di Canale 5, ovvero Maria De Filippi.

Il tweet di Barbara D’Urso a Maria De Filippi: “Non riesco a staccarmi”



Barbara D’Urso infatti, come è possibile vedere dal Tweet, ieri sera era assorta a casa sua a seguire C’è Posta Per Te, in particolare la storia di Giovanna e Simone, con la ragazza che chiedeva di riabbracciare suo padre. Nel suo Tweet, oltre a mostrare uno scatto di quanto stesse accadendo in onda su Canale 5, ha aggiunto una didascalia all’immagine che raccontava bene la situazione che stava vivendo mentre da casa sua stava lavorando per preparare la puntata di oggi di Domenica Live: “Non riesco a staccarmi…devo lavorare…per favore!”. E’ sembrato quasi un appello della D’Urso a Maria De Filippi, “colpevole”, si fa per dire, di aver mandato in onda una storia così interessante da non poter fare a meno di seguirla.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito della bellissima Barbara D’Urso, una delle donne più apprezzate e seguite in senso assoluto dal popolo italiano, allora CLICCA QUI!