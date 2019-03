Belen Rodriguez e il ‘gesto estremo’: “Se smetto dammi uno schiaffo”

Belen Rodriguez e suo figlio Santiago si concedono una bella domenica sera al luna park. Tante giostre, tante luci, tanto divertimento. Belen Rodriguez è una impavida. O almeno, lo è più di quanto avessimo potuto immaginare. Ed è lei stessa ad ammetterlo in un post che ha pubblicato su Instagram.

Il post riporta una foto in cui Belen è su una giostra che sfida la gravità: una di quelle, per intenderci, che i deboli di cuore non guardano nemmeno da lontano. Un gesto ‘estremo’ se così vogliamo definirlo.

LEGGI ANCHE —> Belen Rodriguez mostra fiera la scollatura, ma tutti notano un dettaglio ‘inquietante’

Belen Rodriguez e il gesto ‘estremo’: “Sfido la gravità”

Nel postare questi bei momenti passati con Santiago su Instagram concede anche qualche risposta ai commenti dei suoi follower su Instagram. E non si tratta di risposte banali o scontate, sia chiaro.

“A te piace la sfida, non ti fermi davanti a nulla perché sei una donna coraggiosa”, scrive un follower a cui Belen risponde: “Se un giorno mi dovessi fermare vieni e dammi uno schiaffo, ti prego”. Altro botta e risposta: “Per realizzare i nostri sogni dobbiamo sempre sfidare la gravità”, Belen risponde: “Te lo dice una che lo fa spesso”.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito della bellissima show girl argentina Belen Rodriguez e per essere sempre aggiornato sulla sua vita, privata ma anche professionale—> CLICCA QUI

Insomma, sono dei commenti profondi quelli di Belen Rodriguez. Commenti di una persona che è bella dentro almeno quanto fuori, e scusate se è poco! Una persona molto diversa da come la interpretano alcuni. Alcuni che non si tirano mai indietro quando si tratta di ferirla oppure rivolgerle qualche parola scortese. Belen Rodriguez è una bella ragazza che fa bene il suo lavoro ed è pagata per quello. Viene dall’Argentina, un paese molto povero, ha sudato per arrivare a ciò che è diventata oggi. Anzi, nei primi tempi in cui lasciò il suo paese, con i soldi che guadagnava aiutava anche sua nonna a curarsi da un brutto male. E’ una che sfida la gravità, Belen, e siamo più che convinti che non smetterà mai di farlo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—> Belen Rodriguez e Stefano beccati dalla telecamera: labiale inconfondibile