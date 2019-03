Danielle Bernstein, nota fashion blogger newyorchese, che cura “We wore what”, diario personale molto apprezzato dai suoi fan.

Danielle Bernstein è nata il 28 maggio 1992 a Great Neck, NY. La giovane fashion blogger è molto conosciuta negli Stati Uniti per i suoi contenuti pubblicati all’interno del suo blog “weworewhat.com“. La Bernstein è oggi una delle figure più influenti della moda e continua a documentare la sua vita quotidiana con stile su varie piattaforme social, da Instagram a Snapchat. Ma scopriamo meglio insieme qualche curiosità su di lei.

Chi è Danielle Bernstein: età e Instagram

La carriera della Bernstein inizia grazie alla fama acquisita con il suo blog di moda. Un diario personale, quello di Danielle, iniziato nel 2010 che con il passare degli anni ha portato la giovane fashion blogger a lavorare con numerosi marchi. Ha avuto inoltre la grande fortuna di lanciare le sue linee di moda, la più recente, Second Skin Overalls e Archive shoes, progettando anche delle seconde collezioni per ciascun marchio. Sul suo profilo Instagram conta ormai 2 milioni di follower e per ogni post promozionale, come riportando in diverse su interviste, portano un guadagno sostanzioso composto da diversi zeri. Un articolo in particolare, quello della rivista Harpers Bazaar, è diventato virale quando la blogger ha parlato onestamente di quanti soldi stava guadagnando dal suo lavoro. La giovane in quel caso ha affermato che diversi brand le hanno pagato dai 5 mila ai 15 mila dollari per una pubblicazione. Ovviamente la creatrice di “We Wore What” ha dichiarato più di una volta che, nonostante le sue foto siano sponsorizzate, non avrebbe mai lavorato con brand in cui lei stessa non si sentiva identificata. Sicuramente non è poco per la sua giovane età, un’influenza talmente forte da essere stata nominata nell’elenco Forbes 30 Under 30 2017 di Art & Style.

