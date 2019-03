Chi è Giuseppe Ciccarese: età, carriera e curiosità del cantante di Sanremo Young

Da poche settimane è iniziata la seconda edizione di Sanremo Young. Il programma, condotto per la seconda volta consecutiva da Antonella Clerici, continua a farci compagnia con uno show davvero divertente ed emozionante. La sua formula è rimasta totalmente invariata. I 20 concorrenti, infatti, si esibiranno dinanzi ad una giuria. I quali dovranno esprimere la loro opinione sulle esibizioni di ogni singolo talento. Novità assoluta di quest’anno: chi vincerà il talent avrà il diritto di presentarsi a Sanremo Giovani 2020. Tra i diversi talenti spunta la figura di Giuseppe Ciccarese. Ma chi è esattamente? Scopriamo tutto nel dettaglio.

Il 15 febbraio è iniziata una nuova avventura. 20 ragazzi, d’età compresa tra i 14 e i 17 anni, dovranno sfidarsi a suon di musica per conquistare la tanto agognata finale e l’accesso immediato a Sanremo Giovani. Tra i diversi concorrenti è spuntata la figura di Giuseppe Ciccarese. Ma chi è esattamente il ragazzo? Giuseppe ha 14 anni ed ha origini pugliesi. Qui, infatti, in particolare a Villa Castelli, un paesino vicino Brindisi, Giuseppe vive con sua mamma Angela, suo padre Carmine e sua sorella. Attualmente, data la sua giovane età, Giuseppe frequenta il secondo anno del Liceo Scientifico. Anche se, la passione per la musica l’ha scoperta sin da piccolo. Suona da sempre la chitarra e, da circa 3 anni, è un iscritto della Village Music Academy. Quali sono i suoi artisti preferiti? In un’intervista, pubblicata sul profilo ufficiale di Sanremo Young, cita i suoi cantanti di riferimento. Eccoli di seguito: Michael Jackson, Janis Joplin, Fabrizio Moro, John Lennon e Rino Gaetano. Insomma, niente male!

