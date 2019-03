Chi è Laura Cremaschi: età, carriera e vita privata della famosa show girl

La show girl Laura Cremaschi, nota al pubblico come “Cremaschina” è nata il primo gennaio del 1987 e, di conseguenza, ha 32 anni. E’ crescita tra Bergamo e Milano ed ha iniziato la sua carriera prendendo parte al concorso Miss Padania che la vede raggiungere il primo posto all’età di soli 19 anni. Si è fatta conoscere al grande pubblico soprattutto grazie ai suoi pronostici relativi a partite di calcio che venivano spesso accompagnate da foto particolarmente piccanti che stuzzicavano le fantasie degli appassionati di calcio.

Inoltre, a renderla celebre è stata anche la sua partecipazione al programma condotto da Paolo Bonolis “Avanti un altro”, dove ha ricoperto il ruolo di “Bonas”. E’ alta 165 cm e pesa circa 60 kg e su Instagram vanta un seguito davvero notevole pari circa a 780mila follower, con questo dato che però sembra essere in costante crescita.

Chi è Laura Cremaschi, vita privata

Della sua vita privata non si conosce moltissimo. A lungo, però, si è parlato, anche in maniera piuttosto insistente, di una sua storia d’amore con Andrea Perone. Si tratta di un noto imprenditore di Roma che, però, ha ben 24 anni in più rispetto a lei. Questa presunta relazione, però, si sarebbe comunque conclusa nel 2017. Nelle ultime ore è balzata agli onori della cronaca a causa di una aggressione ricevuta dalla moglie di Facchinetti.