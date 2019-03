Chi è Marzia Bisognin: età, carriera, vita privata e curiosità della youtuber italiana

Con il passare degli anni, ormai, la tecnologia è diventata una vera e propria colonna portante della nostra quotidianità. E con esso hanno occupato un posto nella nostra vita anche i social network. Ebbene si. Da diversi anni a questa parte, infatti, è nato un nuovo per guadagnare. Ci riferiamo, infatti, alle cosiddette influencer. Ragazze che, con la condivisione di scatti o video di prodotti di marca, guadagnano davvero tantissimi soldi. Abbiamo parlato, infatti, a Giulia De Lellis, Chiara Ferragni, se si vuole parlare di moda. Ma, allargando il nostro orizzonte anche al mondo della cosmesi, abbiamo fatto anche riferimento al mondo della cosmesi. Soffermandoci, in particolare, su Clio Zammatteo. Ma non è finita qui. Perché c’è un’altra ragazza che, grazie ai suoi video su Youtube, è riuscita a farsi conoscere. Diventando un’influncer di spicco. Parliamo, infatti, Marzia Bisognin. Ma scopriamo nel dettaglio la sua biografia, vita privata e curiosità.

Chi è Marzia Bisognin: biografia e carriera della youtuber italiana

Marzia Bisognin, in arte CutiePieMarzie, nasce ad Arzignano, in provincia di Vicenza, il 21 ottobre 1992. La sua attività su Youtube inizia nel 2002. Quando, trasferitasi in Svezia per amore, apre un suo canale, chiamato dapprima CutiePieMarzie e poi semplicemente Marzia. I suoi video sono diventanti ben presto punti di riferimento di tantissime ragazzine d’età compresa tra i 13 e i 24 anni. Pensate, ogni video raggiungeva la media di circa 16 milioni di spettatori al mese. Insomma, dei numeri davvero pazzeschi. Ma di cosa si occupava Marzia? Beh, un po’ di tutto. A differenza del fidanzato, PewDiePie, Marzia affrontava diversi argomenti: trucco, fai da te, moda, videogiochi, viaggi. Ma non solo. La carriera dalle giovane ragazza è davvero sorprendente e ricca di iniziative. Marzia, infatti, è stata doppiatrice di un cartone animato. Ed ha lanciato diverse linee di abbigliamento. Nel 2015, ha pubblicato un libro horror destinato agli adulti. Ed, infine, nel luglio del 2018 ha lanciato una marca di gioielli, vasellame e decorazioni per la casa.

Chi è Marzia Bisognin: vita privata della youtuber italiana

Marzia, si può dire, che ha avuto un unico grande amore. Parliamo, infatti, di Felix Kjellberg. I due si sono conosciuti nel 2011, grazie ad un amico della ragazza, e da quel momento non si sono più lasciati. Un colpo di fulmine, insomma. Tanto che nel 2012, Marzia decide di trasferirsi in Svezia con lui. È proprio qui, infatti, che inizia la sua carriera da Youtuber. Una carriera che, come detto prima, è costellata di successi. Tanto che attualmente il suo canale, seppure sia stato chiuso pochi mesi fa, conta ancora circa 7 milioni di iscritti.

Chi è Marzia Bisognin: curiosità della youtuber italiana

Nonostante Marzia con il passare degli anni sia diventata una vera e propria celebrità su Youtube. Nell’ottobre dello scorso anno la ragazza ha deciso di dire “addio” al mondo social. Come lo ha fatto? Davvero semplice. Con un video sul canale che l’ha lanciato in cui ripercorre il suo percorso. Ma non solo. Marzia spiega anche il motivo per cui ha deciso di abbandonare il mondo del social. “Ho deciso di ritrovare la mia strada”, dichiara la ragazza. Insomma, dietro a tale decisione ci sarebbero dei motivi davvero ambiziosi. Marzia vorrebbe trovare un’altra strada che, probabilmente, sentirà più sua. Da quel momento non c’è più alcuna traccia della ragazza su Youtube. Cancellando, anche, la maggior parte dei suoi video.