Estrazione Million Day oggi 3 marzo | Diretta | Live | Lotto | Numeri vincenti

Uno degli appuntamenti giornalieri più amati ed apprezzati in senso assoluto dagli italiani è certamente rappresentato dal Million Day, che tra tutte le estrazioni merita certamente un discorso a parte. E’, infatti, un appuntamento, come detto, quotidiano, e questo in maniera del tutto inevitabile permette agli scommettitori di legarsi ancor di più a questo gioco e li spinge a tentare sempre più la fortuna. A tal proposito, andiamo adesso a vedere in maniera dettagliata come fare per prender parte a questa lotteria che mette in palio per tutti i vincitori un montepremi davvero pazzesco pari ad un milione di euro.

ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 3 marzo 2019 – LOTTO – Estrazione alle ore 19

Ecco la cinquina vincente:

Estrazione Million Day oggi 3 marzo | Come si gioca

Per tentare la fortuna e di portare a casa il montepremi da urlo pari ad un milione di euro non dovrai fare altro che acquistare, in una apposita ricevitoria, un biglietto al costo di solo 1 €. Scegli poi i cinque numeri vincenti compresi tra 1 e 55 e poi incrocia le dita aspettando l’estrazione delle ore 19.00.

Estrazione Million Day oggi 3 marzo | Gioca responsabile

Ricorda ovviamente di dare sempre priorità al divertimento e di vedere questa lotteria come un modo per rilassarti dal momento che la ludopatia è un problema non di poco conto. Questi i numeri estratti ieri.