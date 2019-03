Fabrizio Corona a L’Isola dei Famosi: clamorosa indiscrezione

Fabrizio Corona sarà, domani 4 marzo, all’Isola dei Famosi, arriva la clamorosa indiscrezione.

Fabrizio Corona all’Isola dei Famosi. Non è uno scherzo, l’indiscrezione sta girando da ore e pare sempre più una vera e propria certezza. Dopo la clamorosa e indimenticata apparizione al Grande Fratello, le memorabili ed esilaranti interviste a Verissimo e Mattino Cinque, per il re dei paparazzi è arrivato il momento di sbarcare anche in Honduras tra i naufraghi. Spy infatti rivela che Corona sarà presente all’interno del programma condotto dalla bravissima Alessia Marcuzzi per un motivo ben preciso che, nelle settimane scorse, ha fatto molto discutere. Stiamo parlando del presunto tradimento della moglie di Riccardo fogli. Per questo motivo Fabrizio si confronterà faccia a faccia con l’ex membro dei Pooh ed ora naufrago dell’Isola.

Fabrizio Corona sbarca all’Isola dei Famosi per confrontarsi con il naufrago Riccardo Fogli

Da giorni imperversa la polemica legata ad alcune voci secondo le quali la moglie di Riccardo Fogli, ovvero Karin Trentini, avrebbe tradito il marito con l’imprenditore ed amico Giampaolo Celli. Quest’ultimo è stato anche ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live per smentire tutto, mentre Karin è addirittura sbarcata sull’Isola per rassicurare il marito che nulla è successo. Nonostante ciò, le polemiche intorno al caso continuano ad esserci e ad implementarle sono anche le dichiarazioni di Fabrizio Corona a Turchesando: “Sono stati amanti per quattro anni. Riccardo fa come tutti gli uomini di 70 anni che accettano di stare con una 40enne che li tradisce. L’avrebbe perdonata anche se l’avesse fatto davanti ai suoi occhi, è normale. Quando Karin è andata sull’Isola si vedeva che non c’era niente. L’amore è un’altra cosa”. Insomma il Pensiero del re dei paparazzi è chiarissimo. Domani Corona sbarcherà all’isola dei Famosi. Dirà queste parole o aggiungerà nuovi e interessanti dettaglia a questa vicenda? Non ci resta che attendere per scoprirlo.