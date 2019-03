Bomba Corona: party Juventus con 60 modelle, c’era anche Cristiano Ronaldo

Fabrizio Corona parla di un party con 60 modelle organizzato per la Juventus e sul web è già polemica. Vi domanderete: come mai? Insomma, che male c’è? Pare che la festa sia stata organizzata proprio dopo la pesante sconfitta rimediata a Madrid contro l’Atletico: un 2-0 che i tifosi bianconeri non hanno mai digerito. Una vera e propria bomba ad orologeria quella sganciata da Corona a ridosso, tra l’altro, di un importantissima partita della squadra di Allegri contro il Napoli.

Su Corona Magazine ci sono proprio tutte le informazioni riguardanti questo party, nulla è lasciato al caso da Fabrizio Corona. Si trattava di un party privato allo Starhotel Majestic di Torino. Al party sarebbero state invitate circa 60 tra modelle ed influencer anche abbastanza famose.

E’ tutto molto dettagliato e preciso nella notizia riportata da Fabrizio Corona che adesso scatena un vero e proprio putiferio nel mondo juventino. La notizia è appena stata lanciata e già si vedono sempre più tifosi bianconeri scontenti ed indignati sui vari social network. Ultimamente, tra l’altro, pare che la squadra di Allegri non stia piacendo così tanto neanche in campo.

Fabrizio Corona spiega che le modelle di cui si parla, stando alle storie Instagram che hanno pubblicato in quei giorni, si recavano tutte a Torino senza specificare i motivi. Della festa non ci sono immagini e video. Stando a quanto riportato dal magazine, tuttavia, pare che le ragazze abbiano dormito in hotel quella notte e il giorno seguente siano andate via in gruppo. Alla festa c’erano tutti, tranne Barzagli e Bernardeschi che non si sa per quale motivo non ci sono andati. Presente alla festa anche Cristiano Ronaldo che, stando a quanto riporta il Corona Magazine, si sarebbe ambientato molto bene qui in Italia.

