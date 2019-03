Non riesci a dormire? Cerchi delle soluzioni alla tua insonnia? Ecco svelato un metodo incredibile che ti farà addormentare in soli due minuti.

A molte persone capita di lottare contro la tanto odiata insonnia, ad altre invece capita di addormentarsi ovunque. Sicuramente avrai provato tutti i metodi per cercare di seguire il loro esempio, ma proprio non riesci a cadere tra le braccia di Morfeo. Se rientri in questa fastidiosissima categoria però forse però questo articolo può esserti d’aiuto. Grazie ad un articolo dell’Independent infatti, di recente è stata rivelata una tecnica militare rimasta segreta per anni che ti farà cadere in un sonno profondo in soli due minuti.

Insonnia: ecco come addormentarsi in soli due minuti

Secondo quanto riferito dall’Independent, il trucco dell’esercito statunitense viene utilizzato principalmente in situazioni di stress o di pericolo, dove i militari devo riuscire ad addormentarsi. Il segreto è stato rivelato dettagliatamente all’interno del libro Relax and Win: Championship Performance, pubblicato per la prima volta nel 1981, ma tornato in voga dopo che Joe.co.uk ha rivelato il trucchetto dei Marines.

Il procedimento da seguire è semplice e si suddivide in due parti, una fisica finisce e una psicologica. Per la parte fisica bisogna seguire questi piccoli passi:

rilassare i muscoli del viso, tra cui la lingua, la mascella e i muscoli intorno agli occhi;

spingere le spalle più in basso e fai lo stesso con le braccia, prima una e poi l’altra;

espirare, rilassando il petto, poi le gambe, lavorando verso il basso.

Per quanto riguarda la parte psicologica invece bisogna cercare, in primis, di svuotare la mente per dieci secondi e in secundis di focalizzare la tua attenzione su una di queste tre immagini: Sei sdraiato su una canoa in un lago calmo e sopra di te solo un intenso cielo azzurro.

Sei sdraiato su un’amaca di velluto nero in una stanza buia.

Poi ripetiti “non pensare, non pensare, non pensare” per una decina di secondi.

A quanto pare questa tecnica funziona per il 96% delle persone. Sicuramente c’è bisogno di un certo tipo di allenamento quindi è probabile che le prime volte non funzioni. Ma come si dice sempre “provare per credere”.

