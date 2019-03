Isola dei famosi, Fogli tradito da Karin? Celli nega, Corona spiegherà tutto

Si stanno facendo sempre più insistenti le voci relative ad un presunto tradimento della moglie di Riccardo Fogli, vale a dire Karin, con Giampaolo Celli. La notizia è stata lanciata da Fabrizio Corona, con lo scoop che poi è esploso a causa di una foto che ritraeva l’uomo e la donna insieme in un momento per così dire sospetto. Ospite di Barbara D’Urso, però, Giampaolo Celli ha negato qualsiasi cosa: “Io questa foto qui la conosco, l’abbiamo già vista. Ma come fai a dire che sono io?” L’uomo, dunque, ha negato di essere nella foto mostrata da Pomeriggio Cinque.

Come detto, però, la notizia di Riccardo Fogli tradito dalla moglie è stata lanciata da Fabrizio Corona sul suo magazine e per questo motivo arrivano delle notizie che avrebbero davvero del clamoroso.

Isola dei Famosi, Riccardo Fogli tradito dalla moglie? Corona racconterà tutto

Gli ospiti di Barbara D’Urso nel corso della trasmissione odierna si sono lasciati scappare alcune indiscrezioni che avrebbero davvero del clamoroso. A quanto pare, infatti, Fabrizio Corona, l’uomo che ha lanciato questa notizia, sarà ospite dell’Isola dei famosi ed è probabile che verrà interrogato su questa vicenda. In realtà si tratta di una notizia che già da qualche giorno sta circolando ed a svelare questa indiscrezione è stato sui social il canale “Spy”. Da vedere, dunque, come questa situazione andrà ad evolversi.