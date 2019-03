Meteo Marzo: colpo di scena, tornano il freddo e la neve. Ecco quando

Le previsioni Meteo negli ultimi giorni hanno registrato un avvio anticipato della Primavera praticamente all’arrivo del mese di Marzo. Un caldo record che di questi tempi nessuno si sarebbe mai aspettato. Tuttavia, pare proprio che le sorprese non finiscano qui. Il motivo? Secondo le previsioni del meteo, nei prossimi giorni ci aspetta un altro calo improvviso delle temperature che potrebbero costringere gli italiani a tirar fuori di nuovo i cappotti.

Più che marzo, a dire il vero, ci sembrava fosse arrivato aprile. Il meteo ha registrato addirittura una media termica maggiore di circa 10 gradi rispetto al periodo dell’anno in cui ci troviamo. Nei prossimi giorni, tuttavia, la temperatura tornerà a scendere ed anche in maniera abbastanza importante.

Meteo Marzo: torna il freddo, riprendiamo i cappotti!

Potrebbe sembrare praticamente impossibile, in queste condizioni climatiche, un ritorno improvviso al freddo. Eppure, secondo quanto riportano gli esperti, pare proprio che tornerà a farci visita la perturbazione Atlantica scomparsa proprio qualche giorno fa. Anzi, per dirla proprio tutta, gli esperti dicono che il mese di marzo sarà caratterizzato da temperature altalenanti. A giornate soleggiate con clima mite e temperato si alterneranno fasi temporalesche anche abbastanza ‘preoccupanti’.

Soprattutto nell’Italia settentrionale, nei primi giorni di marzo, a partire quindi dalla prossima settimana, ci saranno numerose precipitazioni. Sarà l’alta pressione a fare da scudo, invece, sulla restante parte del territorio nazionale. Al centro ed al sud, pertanto, avremo ancora un cielo soleggiato e temperature molto calde. Anzi, a dire il vero, il termometro arriverà a segnare anche 20 gradi in diverse regioni d’Italia. Sarà intorno alla metà del mese che che scenderà dall’Islanda un freddo dovuto alla bassa pressione che interesserà Gran Bretagna, Francia e Italia. Farà il suo ingresso in Italia dalla Valle del Rodano partendo dal Nord per poi arrivare alle regioni Adriatiche, e via via tutta la Penisola. Secondo quanto riportano i meteorologi, le temperature molto basse faranno tornare la neve sulle Alpi ed anche su qualche regione adriatica: non a bassa quota, per fortuna.