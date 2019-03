Prima di uscire metti una moneta nel freezer: ecco cosa accade

Sì, è proprio così. Lasciare una moneta nel freezer prima di uscire o, magari, di partire può essere davvero utile per la nostra salute. Non ci credete affatto? È proprio così invece. La moneta, all’interno di un bicchiere d’acqua congelata, è utile per comprendere se i cibi, conservati all’interno del freezer, sono scongelati oppure no. E sappiamo tutti che i cibi scongelati sono davvero nocivi per la nostra salute. Può capitare, infatti, che mentre non siamo in casa, possa saltare la corrente elettrica. Provocando alcuni danni ai nostri elettrodomestici. Ma come facciamo a sapere per quanto tempo è durata questa mancanza di energia?

Prima di uscire metti una moneta nel freezer: ecco cosa accade

Come dicevamo, quindi, può capitare che in nostra assenza da casa, l’energia elettrica giochi brutti scherzi. Provocando dei seri danni ai nostri elettrodomestici. E non solo. Tutti noi, infatti, abbiamo del cibo conservato nel freezer. E, proprio in questi casi, è opportuno conoscere i tempi di quest’interruzione elettrica. Se, infatti, i cibi riescono a scongelarsi, possono risultare davvero molto nocivi per la nostra salute. Come fare, quindi, per scoprirlo? Ecco che entra in gioco la famosa moneta di cui parlavamo poco fa. Prima di lasciare casa, infatti, è opportuno riempire un bicchiere d’acqua. Farla diventare ghiaccio. E porci sopra una moneta. Se al nostro ritorno la moneta sarà ancora sul blocco di ghiaccio, non c’è stata alcune interruzione di corrente. E, di conseguenza, i cibo sono ancora integri. E perfettamente congelati. Se, invece, risulta che la moneta sia scesa leggermente, significa che i cibi sono scongelati.

