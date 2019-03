Tutti i benefici del Pilates, una disciplina che non serve solo per tenersi in forma. Ecco tutto quello che serve sapere su questa speciale attività fisica.

Negli ultimi anni in Italia ha preso sempre più piede una pratica legata all’attività fisica che ha però origini ben più antiche. Stiamo parlando del Pilates, un metodo di allenamento che è in grado di coinvolgere tutto il corpo e tutti i suoi muscoli, ma anche e soprattutto la mente. Si tratta di un esercizio fisico perfetto per ridare equilibrio all’organismo, donando armonia e una perfetta forma al proprio corpo. Dicevamo che si tratta di una pratica antica, visto che prende il suo nome dall’infermiere tedesco Joseph Pilates, il quale inventò questo metodo di allenamento addirittura nel corso della prima guerra mondiale. Successivamente nel 1926, Pilates iniziò a diffondere il suo metodo in alcune palestre in Germania. Dagli anni 2000 poi, questa disciplina si è sviluppata in tutto il mondo.

Pilates, non solo attività fisica: ecco quali sono i suoi benefici

Molti esercizi sono effettuati a corpo libero, mentre qualche altro tipo di esercizio è svolto tramite l’ausilio di determinati attrezzi come ad esempio le fasce elastiche o i palloni elastici. L’obiettivo di questi esercizi non è l’aumento di massa muscolare, ma tuttavia si tratta di tonificare e allungare i muscoli, oltre a rendere più flessibili i legamenti.

Dicevamo come il principio del pilates sia quello di sviluppare un corpo armonioso, flessibile e tonico, riducendo al minimo le posture sbagliate che il nostro corpo può prendere. Gli esercizi si basano su 8 punti chiave: respirazione, concentrazione, controllo, allineamento, fluidità, baricentro, ordine e rilassamento. Il Pilates non è una disciplina che serve solo per tenersi in forma, i benefici sul corpo si vedono già dopo i primi tre mesi di attività. È una speciale attività fisica consigliata a tutti, ed è molto praticata anche dagli anziani, visto che è molto utile per prevenire l’osteoporosi e i dolori articolari.

Il Pilates inoltre è molto utile se si vuole eliminare la cellulite e dimagrire. Infatti il Pilates è consigliato a chi vuole liberarsi di grasso in eccesso, associato però ad un regime alimentare corretto. Questa disciplina infatti stimola il lavoro del metabolismo, favorendo la riduzione dei liquidi in eccesso e quindi combatte anche la cellulite.