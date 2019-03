Stasera in Tv, domenica 3 marzo: Amore Criminale su Rai 3 |Di Che Parla | Cast | Anticipazioni.

Torna su Rai 3 con sette nuove puntate Amore Criminale, la trasmissione nata nel 2007 dedicata alle donne vittime di stalking e femminicidio. Il compito di raccontare queste triste storia va a Veronica Pivetti, alla sua prima esperienza come conduttrice della trasmissione. Il programma, che racconta le storie delle vittime attraverso la tecnica della docu-fiction, è in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e con la Polizia di Stato.

Per tutte le informazioni sulla nuova edizione di Amore Criminale e sui casi trattati nella trasmissione CLICCA QUI!

Stasera in tv, domenica 3 marzo: Amore Criminale, anticipazioni della prima puntata

La stagione 2019 di Amore Criminale si apre con la storia di Maria Archetta Mennella, di Torre del Greco, uccisa a soli 38 anni due anni fa. L’omicidio avviene il 23 Luglio 2017 nel suo appartamento a Musile di Piave, vicino Venezia, dove Maria Archetta si era trasferita da poco con i suoi figli per rifarsi una vita. Ad ucciderla quella mattina con cinque coltellate, il suo ex marito, Antonio Ascione che si è scagliato contro la povera donna mentre era ancora a letto. Come spesso avviene nei casi trattati dalla trasmissione, Antonio è un ex marito che non si rassegnava all’idea della ritrovata libertà dell’ex moglie e delle sue nuove frequentazioni. L’uomo è stato condannato in primo grado con rito abbreviato a 20 anni di carcere, in attesa dell’appello.

Leggi anche —->Stasera in Tv, domenica 3 Marzo: Non Mentire | Trama | Cast | Anticipazioni

In ogni puntata, la conduttrice Veronica Pivetti reciterà un monologo scritto da sette autori italiani, che commentano nei loro testi i casi trattati durante ogni serata. La trasmissione, oltre ad essere molto apprezzata dal pubblico, è diventato anche un aiuto prezioso per molte donne vittime di stalking e abusi che, rivolgendosi alla produzione, riescono a mettersi in contatto con i centri antiviolenza più vicini a loro per avere sostegno.