Stasera in Tv, domenica 3 marzo 2019: Che Tempo Che Fa su Rai Uno. Scopriamo insieme le anticipazioni e gli eccezionali ospiti del talk show di stasera.

Stasera in Tv, domenica 3 marzo 2019, su Rai Uno va in onda il talk show domenicale Che Tempo che Fa.

Condotto da Fabio Fazio e non solo: solitamente è accompagnato da due donne, Luciana Litizzetto e Filippa Lagerback.

Stasera in Tv, domenica 3 marzo: Che Tempo Che Fa su Rai Uno | Anticipazioni | Ospiti

L’appuntamento con Che Tempo Che Fa su Rai Uno non delude mai. Il programma offre sempre ospiti di livello e tematiche sempre interessanti.

Oggi, 3 marzo 2019, Fabio Fazio, conduttore della trasmissione più seguita della domenica sera italiana, intervisterà Emmanuel Macron, presidente della Repubblica Francese. Secondo alcuni rumors, Macron ha voluto questa intervista per restaurare il legame di fiducia con gli italiani.

In trasmissione ci sarà Walter Veltroni, registra, scrittore, giornalista e politico, ed insieme a luigi Stefano Fresi e Giovanni Fuoco. Sono i protagonisti del film “C’è Tempo” che uscirà il 7 marzo al cinema.

Altro ospite è John Turturro, l’attore e protagonista de Il Nome della Rosa, la serie che andrà in onda dal 4 marzo su Rai Uno.

Si parlerà anche di musica e tra i protagonisti di questa sera ci sono i noti cantanti Ron e Luca Carboni. Il 4 marzo saranno i protagonisti di un concerto evento a Bologna, al teatro comunale, “Lucio Dalla- Quaranta anni dopo”, per celebrare l’uscita dell’album di Lucio Dalla nel 1979. In studio anche Ava Max con il famoso singolo “Sweet but Psyco“.

Ospite in studio ci sarà anche Sara Pichelli, disegnatrice del protagonista del film “Spider Man- Un nuovo Universo”. Il film ha vinto lo scorso 24 febbraio a Los Angeles l’Oscar come Miglior film di animazione.

Tra gli ospiti al tavolo di Che Tempo Che Fa, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Enrico Bertolino e Nino Frassica. In più Ron, Violante Placido, Lillo, Pierdavide Carone, Lello Arena, i due fondisti Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani.

