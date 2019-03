Taylor Mega, il costume bianco diventa trasparente: pioggia di like

Taylor Mega, il costume bianco diventa trasparente, una pioggia di like per l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi.

Occhi color ghiaccio, capelli biondi come il sole e un corpo mozzafiato. Non è una Barbie, ma è realtà. Stiamo parlando dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, Taylor Mega. Nonostante la sua breve permanenza in Honduras, la bella Taylor è riuscita a farsi apprezzare molto dal pubblico. Il motivo è legato soprattuto al suo bellissimo corpo che i telespettatori hanno potuto ammirare per qualche settimana sulle spiagge del reality show condotto da Alessia Marcuzzi. Taylor però, una volta eliminata dal reality, ha continuato ad avere un gran seguito. Complice il suo profilo Instagram, costantemente aggiornato con le sue foto da capogiro. La bella Mega infatti posta regolarmente suoi scatti sui social per tenersi sempre in contatto con i suoi innumerevoli followers che oramai la amano molto. A testimonianza di ciò ci sono i numeri: Mega conta oramai 1,3 milioni di followers che ogni giorno aumentano sempre di più. Pochi minuti fa Taylor Mega ha postato la sua ultima foto in costume che ha fatto letteralmente impazzire i fan che non hanno potuto evitare di notare un incredibile dettaglio.

Taylor Mega, foto sui social in costume bianco: quel dettaglio fa impazzire i fan

Pochi minuti fa Taylor Mega ha postato sul proprio account Instagram una foto che in un attimo ha fatto accetta di like: ben 55 mila cuoricini in meno di un’ora, con tantissimi commenti positivi al seguito. Il post comprende due foto di Taylor in costume da bagno intero. Ma cosa avrà mai di speciale questo scatto, da mandare in visibilio i fan? La risposta è semplicissima: il costume indossato dalla bella Mega, oltre che essere super sgambato è totalmente bianco. Questo, per gli occhi più attenti, vuol dire soltanto una cosa: trasparenza. Insomma, detto ciò, non c’è molto altro da spiegare. Non ci resta che ammirare incantati e schiacciare il tasto like.