Arriva in televisione una nuova fiction che terrà incollati allo schermo tantissimi italiani e si intitola L’Amore Strappato. La nuova serie TV, tratta dal libro Rapita dalla Giustizia arriva su Canale 5 per tre serate mozzafiato che vedono come protagonista la splendida Sabrina Ferilli. La fiction diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo come abbiamo detto è ispirata al libro rapita dalla giustizia scritta dalla protagonista Angela Lucanto insieme a Maurizio Tortorella e Caterina Guarnieri e, come avrete capito, si tratta di una storia vera.

L’Amore Strappato, Trama

La trama di L’Amore Strappato racconta di una famiglia che lotta con coraggio per dimostrare l’innocenza del marito, accusato di molestie nei confronti della piccola. Quando arrivano le segnalazioni ovviamente la polizia e i servizi sociali intervengono togliendo la figlia ai genitori. Ma la famiglia non si darà per vinta e la mamma, interpretata da Sabrina Ferilli, lotta senza sosta per rimettere insieme i pezzi del suo “nido”, dimostrare l’innocenza del marito Enzo Decaro e riavere alla fine la piccola con sé.

Data inizio l’Amore Strappato di Sabrina Ferilli

Non si sa ancora quando andrà in onda di preciso L’Amore Strappato, ma non appena avremo novità a riguardo sicuramente vi aggiorneremo. Probabilmente la prima puntata potrebbe andare in onda a fine marzo o all’inizio di aprile, salvo eventuali cambiamenti dell’ultima ora nel palinsesto televisivo di Canale 5. Il giorno più probabile di messa in onda è il 31 marzo, una domenica sera in cui anche la Ferilli, come era successo con la Dottoressa Gio si scontrerà con Fabio Fazio su Rai 1 e Giletti su La7. Ovviamente però starà poi a Mediaset decidere se sarà proprio la domenica il giorno giusto di messa in onda oppure no de L’Amore Strappato.

Anticipazioni l’Amore Strappato di Sabrina Ferilli

La storia de L’Amore Strappato è tratta da una vicenda realmente accaduta e, la vicenda come avevamo detto, tratta di un errore giudiziario per cui una bambina di 7 anni è stata strappata alla famiglia per accuse di molestie da parte del padre. L’arrivo di questa serie regala un po’ di sollievo ai fan di Rosy Abate che stavano aspettando il ritorno in tv della nuova serie, ma che invece è stato un po’ procrastinato per motivi tecnici

