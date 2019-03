Chi è Antonio D’Ausilio, il comico di Made in Sud: esordi, film e carriera

Antonio D’Ausilio è uno dei comici più amati e apprezzati di Made in Sud. Il programma condotto da Stefano De Martino ha preso una nuova piega con anche tantissimi nuovi artisti in questa edizione 2019 che animano le serate comiche. Ma non mancano i grandi ritorni proprio come quello di Antonio D’Ausilio il comico che ormai è presenza fissa nel cast di Made in Sud. Ma chi è? Conosciamolo meglio.

Chi è Antonio D’Ausilio il comico di Made in Sud: gli esordi

Nato a Napoli, Antonio D’Ausilio, classe 1972, nasce e cresce nel quartiere di Ponticelli. La sua carriera nel mondo della comicità comincia nel 1997 con il Pippo Kennedy Show. Nel 2003 entra però far parte del cast di Zelig Circus, in seguito chiamato solo Zelig, insieme al collega Michele Caputo e i due interpretano una serie di sketch basati sulla figura di due particolari ragazzi che cercano di capirsi l’un l’altro nonostante uno dei due, interpetrato da D’Ausilio, sia un pochino lento di apprendimento. Con il passare degli anni lo vediamo, sempre nel 2008, nella stagione di Buona la Prima lo show comico di Ale e Franz. Qui interpreta la parte di Antonio il vicino di casa Napoletano.

Antonio D’Ausilio, Made in Sud e i suoi film tv

Per la televisione ricordiamo poi Antonio D’Ausilio partecipare nel ruolo di Riccardo Pazzaglia in Volare la grande storia di Domenico Modugno per la fiction. Nella sua carriera non mancano altri film molto famosi come Sapore di te per la regia di Carlo Vanzina del 2014; Scusate se esisto di Riccardo Milani e Come un Gatto in tangenziale 2017. Nello stesso anno però Antonio D’Ausilio torna gli onori delle Cronache per approdare nuovamente uno spettacolo comico in TV, Made in Sud e il successo è invariato!

