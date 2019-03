Belen Rodriguez, l’augurio a Santiago per la sua crescita commuove il web.

Belen Rodriguez, la famosa showgirl Argentina, è famosa sul web non solo per il fisico statuario, il suo sorriso e la sua straordinaria bellezza e capacità da conduttrice. La showgirl infatti ha anche un figlio Santiago, avuto dall’ex marito e compagno di vita, Stefano De Martino. Il piccolo ormai sta diventando grande e Belen Rodriguez affronta questa crescita come ogni mamma comune.

Belen e la dedica al figlio Santiago

Belen lentamente deve affrontare il fatto che il suo piccolo bambino stia crescendo, passo dopo passo. Infatti il bambino Santiago cammina cresce si trasforma in un ragazzo, per poi diventare anche un uomo. Si tratta di una fase normale, tipica della crescita, ma Belen si è lasciata andare su Instagram ad un momento di affetto e di emozione grazie ad un video. La showgirl ha infatti pubblicato con video a rallentatore in cui, all’interno di quello che sembra un luna park al tramonto, il piccolo Santiago cammina davanti a lei. Ad accompagnare il video di Instagram c’è la canzone Different People di Biffy Clyro, una canzone emozionante che ben rappresenta il momento magico che sta vivendo la showgirl insieme a suo figlio. La didascalia che accompagna l’immagine è proprio il titolo della canzone seguito da un augurio che Belen Rodriguez fa a Santiago in spagnolo che significa sempre dritto per la sua strada. Insomma un augurio a Santiago di non farsi mai distrarre da nulla e di proseguire la sua strada. Ovviamente lei tutto questo pensiero non l’ha esposto, ma ben si capisce il senso e sono bastate le immagini e la musica in questo momento speciale per trasformare un semplice video di qualche istante per scoprire il lato di Belen “mamma” che i fan hanno apprezzato con una pioggia di commenti positivi.

