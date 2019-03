Nella puntata di C’è Posta Per Te andata in onda sabato 2 marzo 2019, è comparso un messaggio insolito in sovraimpressione durante uno dei casi affrontati. Ecco cosa è successo.

Un episodio in C’è Posta per Te nella puntata di sabato 2 marzo 2019 ha catturato particolarmente l’attenzione di tutto il pubblico.

C’è Posta Per Te, colpo di scena: appare un messaggio durante la diretta

Nella puntata di sabato 2 marzo 2019 di C’è Posta Per Te, il noto programma televisivo di Maria De Filippi, la storia di Gemma ha attirato l’attenzione del pubblico.

La giovane ragazza di 33 anni è stata abbandonata dal padre quando aveva solo nove mesi. Ha chiesto alla conduttrice di poterlo incontrare. Il papà di Gemma però, ha deciso di rifiutare l’invito.

Al momento della consegna della busta, ovvero dell’invito in studio, qualcosa è andato storto: la messa in onda della consegna è stata accompagnata da immagini oscurate ed un messaggio in sovraimpressione:

“Il padre di Gemma ha successivamente richiesto di non trasmettere la sua immagine”.

Chiaramente poi, il papà di Gemma non si è presentato in studio: un episodio spiacevole che non si era mai presentato prima nel programma.

La ragazza ha poi commentato la decisione del padre con molta amarezza e rabbia:

“Un pò me l’aspettavo, ho sempre pensato fosse un vigliacco ed oggi ho avuto la conferma. Non so se la sua famiglia è al corrente di questa situazione, forse non sanno che esisto, avrà trovato dei suoi simili. Io, da madre, non potrei mai concepire la convivenza con un uomo che ha abbandonato la figlia. Mi auguro che le sue figlie non provino mai ciò che ho provato io. Mi vergogno per lui e mi fa pena”.

