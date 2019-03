Chi è Gino Fastidio: età, carriera e vita privata del noto comico napoletano

Dopo l’edizione sotto tono del 2017 che è risultata deludente in termini di ascolti, quest’anno torna “Made in Sud” che si presenta con un cast molto rinnovato e, soprattutto, che conferma alcuni volti noti e colonne di questo show. Tra questi, non si può non annoverare il famoso comico Gino Fastidio. Napoletano di nascita, ha iniziato la sua carriera da artista nel 2005. Cantante e musicista, il suo pezzo forte è certamente rappresentato dalla sua capacità di creare, con la chitarra ed altri strumenti musicali elettronici, canzoni e motivetti molto divertenti.

I primi successi li ha ottenuti con il trio “I Gino Fastidio”. E’ nato a Secondigliano e, al di là delle apparenze, è laureato in psicologia, con tirocinio ed abilitazione all’esercizio della professione. E’ un grande tifoso del Napoli e spesso la sua comicità si basa su temi di attualità e su problematiche sociali, affrontate ovviamente con molta irriverenza.

Chi è Gino Fastidio: vita privata

E’ un personaggio che, per quanto goda di molta fama, non ama far parlare di sé per quel che accade lontano dal palco. Si sa poco o nulla della sua vita privata se non quella che è la sfera legata ai suoi studi. Lo sketch che più lo caratterizza è quello dello “Steghedè Steghedè”.