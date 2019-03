Chi è Mariano Bruno Made in Sud: età, carriera e vita privata del comico

Chi è Mariano Bruno: età, carriera e vita privata del comico di Made in Sud

La nuova edizione di Made in Sud è pronta per partire. Stasera, infatti, su Rai Due andrà in onda la prima puntata. Bisogna ammettere che ci sono delle grosse novità in questa nuova stagione. Non ci saranno più, infatti, i conduttori storici Gigi e Ross. Ma c’è una grossa novità. Accanto, infatti, a Fatima Trotta ed Elisabetta Gregoraci, ci sarà proprio lui. Parliamo di Stefano De Martino. Quello che, invece, è rimasto totalmente invariato è il cast dei comici. Che, come ogni anno, è pronto a regalare degli sketch esilaranti. Tra i tanti spunta il personaggio di Mariano Bruno, comico storico del programma. Ma chi è realmente? Conosciamolo nel dettaglio.

Chi è Mariano Bruno: età e carriera del comico di Made in Sud

Come Mino Abbacuccio, anche Mariano Bruno è una presenza fissa del programma. Ma conoscete tutti di lui? Iniziamo col dirvi che Mariano è nato a Napoli il 12 maggio del 1979. È, quindi, del segno del Toro. Anche lui scopre la sua passione per il cabaret, entrando così a far parte del cast di Made in Sud. Le sue interpretazioni sono davvero tante. Tutte, tra l’altro, con un sconsiderato successo. Ricorderemo senz’altro Pigromen, la mucca di Caserta, Rossano e il toro di Castellammare. Insomma, delle interpretazioni davvero disparate e diverse tra loro. Ciò a sottolineare proprio la versatilità del comico. Ma non solo. La carriera di Mariano è davvero ricca. Tanto da entrare nel cast anche di diversi film comici. Nel 2013, infatti, interpreta una breve parte nel film di Alessandro Siani, Il Principe Abusivo. Nello stesso anno, reciterà nel film Colpi di Fortuna. Ed, infine, nel 2015 nel film Ci Devo Pensare.

Chi è Mariano Bruno: vita privata del comico di Made in Sud

Nonostante un profilo social ricco di scatti, si sa ben poco della sua vita privata. D’altra parte, la riservatezza è l’arma forte di Mariano. Non si sa, infatti, se il comico nella sua vita abbia una compagna o, addirittura, una moglie.