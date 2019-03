Chi sono gli Arteteca: età, carriera e vita privata della coppia comica di Made in Sud.

Il pubblico li conosce come gli Arteteca, ma i loro nomi sono Monica Lima e Enzo Iuppariello. Da anni il duo comico diverte con esilaranti gag il pubblico televisivo, cinematografico e teatrale italiano. Sicuramente Monica ed Enzo sono tra i più apprezzati ed amati comici del programma Made in Sud, in onda dal 4 marzo su Rai Due. Il programma della comicità meridionale torna infatti in prima serata, dopo un anno di assenza, con la nuova conduzione affidata a Stefano De Martino e la veterana Fatima Trotta. Tornando agli Arteteca, non tutti sanno che Monica ed Enzo non formano una coppia solo sul palco, ma anche nella vita reale. I due infatti dopo più di 13 anni di fidanzamento sono diventati marito e moglie. Per sapere davvero tutto sugli Arteteca, ora non ti resta che continuare a leggere questo articolo.

Per ulteriori news su Made in Sud, i conduttori, le schede di tutti i comici del programma e tutto quello che c’è da sapere sullo show –> clicca qui

Chi sono gli Arteteca, Made in Sud: età, carriera, vita privata

Gli Arteteca è il duo comico composto da Monica Lima e Enzo Iuppariello. I due si sono caratterizzati per l’emblematica frase “vita, cuore, battito” che li ha resi famosissimi al pubblico di tutta Italia. Ma chi sono Monica e Enzo? Scopriamolo insieme. Monica Lima è nata nel 1985 ed ha 34 anni. E’ nata a Napoli così come suo marito Enzo Iuppariello che invece ha 41 anni. I due fondano gli Arteteca nel lontano 2007, dopo lo scioglimento di un altro gruppo chiamato i Lazzari Felici con cui vinsero la prima edizione del Premio Totò alla comicità. Oltre al premio Totò, gli Arteteca hanno vinto moltissimi altri premi come il Premio Nazionale Festival del Cabaret di Manciano e quello del Festival Cabarettiamo di Sorrento. Enzo e Monica hanno poi preso parte anche a moltissime sit com come i Cesaroni e Chiacchiere e distintivo. Oltre a “Vita, cuore, battito”, di cui è stato prodotto anche un film al cinema, ci sono anche altri personaggi che gli Arteteca hanno interpretato. I più amati sono Passera Solitaria 80 e Super Dotato 78. Infine per quanto riguarda la vita privata di Enzo e Monica, i due hanno avuto un figlio nato lo scorso novembre.