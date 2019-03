Costanza Caracciolo in costume sfoggia un fisico invidiabile su Instagram, i fan sono in delirio.

Sono sicuramente una della coppie più amate dello showbiz. Lui è stato uno dei calciatori italiani più forti degli ultimi vent’anni, un bomber di razza che ha fatto la fortuna delle squadre in cui ha giocato e della Nazionale italiana a suon di goal. Lei, una delle showgirl più amate della televisione italiana, esplosa nel programma di Antonio Ricci, Striscia la Notizia, nel ruolo di velina. Questi, per Costanza e Bobo sono mesi molto intensi. Pochi mesi fa, precisamente nel novembre del 2018, infatti la coppia ha dato alla luce una splendida bambina di nome Stella. Ora poi Caracciolo e Vieri saranno sicuramente indaffaratissimi per i preparativi dell’imminente matrimonio che si sta avvicinando. L’ex calciatore e la showgirl convoleranno a nozze la prossima estate in Sicilia, la terra della futura sposa. Ed è proprio Costanza Caracciolo che, pochi minuti fa, ha attirato l’attenzione dei suoi fan. Il motivo? La bella ex velina bionda ha postato una sua foto in costume da bagno che ha lasciato a bocca aperta tutti i suoi followers. Un dettaglio però non è passato inosservato tra i suoi seguaci, ecco qual’è.

Per essere sempre aggiornati sulla storia d’amore tra Costanza Caracciolo e Bobo Vieri, allora CLICCA QUI

Costanza Caracciolo posta una foto in costume: fisico mozzafiato

In pochi minuti lo scatto in costume da bagno postato da Costanza Caracciolo ha ricevuto una cascata di like e commenti positivi. La Costy nella foto mostra un fisico da urlo, coperto soltanto da uno splendido costume azzurro. Una silhouette davvero invidiabile per la futura mogli di Bobo Vieri. Era da tempo che Costanza non pubblicava una foto in costume e questo è subito saltato all’occhio dei fan più attenti che hanno certamente apprezzato il fisico scultoreo dell’ex velina di Striscia la Notizia che, tra pochi mesi, vedremo con in dosso l’abito bianco all’altare.

LEGGI ANCHE -> Costanza Caracciolo, attimi di grande paura per lei: “Mi sono fatta malissimo”