Nella puntata di Striscia la Notizia, andata in onda il 4 marzo 2019, è stato consegnato il Tapiro d’oro a Diletta Leotta. Ecco perchè.

Il noto programma Striscia La Notizia, che va in onda nel pre-serale di Canale 5, ha raggiunto Diletta Leotta per consegnargli il tapiro d’oro.

Striscia la Notizia, Tapiro d’oro per Diletta Leotta

Diletta Leotta è la nota conduttrice sportiva di Dazn. Le è stato consegnato il Tapiro d’oro da Valerio Staffelli, inviato di Striscia La Notizia. Mentre era nello studio di Radio 105, è stata trovata dalle telecamere di Canale 5.

Il motivo è da ritrovare nelle ultime dichiarazioni contro la bella siciliana da parte della conduttrice sportiva della Rai, Paola Ferrari che l’ha accusata di essersi rifatta.

Queste le parole della Ferrari:

“Trovo diseducativo che una ragazza decida di rifarsi il seno ed il lato B. Forse senza ritocchi ci avrebbe messo più tempo per arrivare al successo”.

Raggiunta dall’inviato di Striscia a Radio 105, Diletta Leotta si è difesa con queste parole:

“Io non seguo molto Paola Ferrari, sono contenta perchè lei mi segue e parla di me. La ringrazio. Non è vero che mi sono rifatta”.

Staffelli e Leotta hanno poi improvvisato un quiz sportivo per dimostrare alla giornalista Rai come sia preparata sul calcio: ha indovinato una domanda su tre ed al termine del gioco ha aggiunto: “Sono davvero felice di aver vinto il mio primo Tapiro”.

La bella conduttrice di Dazn di origini siciliane lavora nel mondo televisivo da nove anni. È considerata il sogno proibito di tanti uomini che la seguono. Molte donne invece la accusano di essersi rivolta più volte al chirurgo estetico per alcuni “ritocchi”.

Avrà detto la verità Diletta alle telecamere di Striscia la Notizia?

