È morto Keith Flint, il cantante dei Prodigy



Keith Flint, cantante dei Prodigy, è morto all’età di 49 anni. Ad annunciarlo è il portavoce della Polizia ad una rivista musicale britannica. “Intorno alle 8 di questa mattina siamo stati contattati per constatare le condizioni di vita di un uomo”, dichiara il portavoce dell’Essex. Kieth è stato trovato morto presso la sua abitazione a Brook Hill. Per ora le cause del suo decesso sono ancora incerte. Tuttavia, però, non è stato rilevato nulla di sospettoso.

