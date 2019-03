Elisabetta Canalis sempre più sexy. L’ex velina mora, ormai da anni trapiantata negli Stati Uniti, ha deciso di concedersi qualche giorno insieme alla famiglia immortalando i momenti su Instagram.

Nata il 12 settembre 1978, Elisabetta Canalis è diventata famosa in Italia grazie ai suoi 171 cm d’altezza e al suo ruolo di velina nel Tg satirico di Antonio Ricci, Striscia la Notizia. Dopo un successo straordinario in Italia, la showgirl si è trasferita a Los Angeles dove oltre a un’attività professionale del tutto diversa dalle precedenti, ha dato inizio alla sua carriera di moglie e mamma di Skyler Eva Perri nata nel 2015 a Los Angeles.

Il matrimonio tra la bella sarda e suo marito procede a gonfie vele: “Brian e io ci completiamo, lui è uno che ragiona molto e arriva alla soluzione di un problema senza scaldarsi, mentre io vado per estremi. E’ molto buono, io vedo delle cose che lui non vede, ma in realtà è soltanto saggio e riesce a farmi riflettere di più”

Elisabetta Canalis, la maglietta è troppo sexy

Sui social sono molte le foto di Elisabetta e Brian Perri.

E proprio un recente video, pubblicato da Elisabetta, ritrae la bella ex velina mentre gioca in spiaggia con il marito, intento a tenerla sulle spalle. Elisabetta indossa una maglietta con una scollatura evidente che ha fatto impazzire i fan.

Non è la prima volta che Elisabetta Canalis mostra le sue forme sui social, in particolare su Instragram dove la bella mora condivide con i followers tutti i suoi allenamenti svolti in una palestra di Los Angeles, che aiutano l’ex velina a tenersi sempre in forma smagliante.

“Sei sempre la numero 1!”, “Fantastica”, “Bellissima!”, “Stupenda” sono solo alcuni dei commenti del suo profilo Instagram che attualmente conta 2 milioni di followers.

GUARDA QUI IL VIDEO:

Visualizza questo post su Instagram Daily routine Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: Feb 24, 2019 at 1:34 PST

